Cristiano Ronaldon lounasrutiineista kaiken kertova paljastus – BBC: Manchester United haluaa eroon supertähdestään

Urheilusivusto The Athleticin tuoreen artikkelin mukaan lauantain 0–4-tappioon Brentfordia vastaan reagoitiin Unitedin valmennusjohdossa välittömästi seuraavana päivänä. Päävalmentaja Erik ten Hag kutsui joukkueensa vapaapäivänä juoksuharjoituksiin.

Ronaldo luo negatiivista ilmapiiriä

Rangaistustreenien ja tappioiden lisäksi Unitedin sisäistä ilmapiiriä kiristää Cristiano Ronaldon tilanne, joka on mennyt The Athleticin mukaan niin pitkälle, että supertähti syö usein lounaitaan yksin erillään muusta joukkueesta Unitedin harjoituskeskuksessa Carringtonissa.

Harjoituskentällä Ronaldo ei puolestaan ole ollut vastaanottavainen ten Hagin harjoitteisiin, vaan on levitellyt käsiään protestoidessaan managerinsa korkeaa prässiä korostavaa pelifilosofiaa.

BBC:n tuoreen uutisen mukaan Ronaldon katsotaan olevan tällä hetkellä niin repivä voima Unitedin pukukopissa, että seurajohto on vihdoin päättänyt päästää 37-vuotiaan hyökkääjän siirtymään toiseen seuraan.

Ongelmana on se, ettei halukkaita ottajia ole toistaiseksi ilmoittautunut yhtäkään. Chelsean on kerrottu luopuneen Ronaldon tavoittelusta jo aiemmin, kun taas Atlético Madridin kannattajat ovat asettuneet jyrkästi vastustamaan entisen Real-tähden tavoittelua.

Espanyol-tykki Old Traffordille?

The Athleticin mukaan Manchester Unitedin uudeksi hyökkääjäksi on kartoitettu muun muassa Atléticon Álvaro Morataa ja Leicester Cityn Jamie Vardya. Yksi vaihtoehto voisi olla sivuston mukaan myös Espanyolin Raúl de Tomás, joka on mättänyt barcelonalaisseuralle 45 maalia 89 ottelussa.