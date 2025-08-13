Jatkopaikka irtosi: Oliver Antman ja Rangers lähellä Mestarien liigaa

Julkaistu 40 minuuttia sitten

MTV URHEILU – STT

Hiljattain Rangersiin siirtynyt Oliver Antman oli avauskokoonpanossa, kun Glasgow'sta ponnistava seura eteni jatkoon jalkapallon miesten Mestarien liigan karsinnoissa.

Tshekkiläinen Viktoria Plzen voitti Rangersin tiistaina 2–1, mutta se ei pudottanut skotlantilaisseuraa jatkosta. Rangers oli nimittäin voittanut karsintojen kolmannen kierroksen otteluparin avausosan kotikentällään 3–0, joten yhteismaalit olivat 4–2.

Suomalaislaitahyökkääjä Antman tuli tiistain vieraskamppailussa vaihtoon 86. peliminuutilla. Rafiu Durosinmi vei Plzenin avauspuoliajalla johtoon. Toisella puoliajalla Lyall Cameron tasoitti ja Svetozar Markovic viimeisteli kotijoukkueen voittomaalin.

Rangers kohtaa karsintojen päätöskierroksella belgialaisen Bruggen.

