Esitutkinta: "Takaluukkumurhan" taustalla synkkä kolmiodraama – rikos alkoi hätääntyneistä tekstiviesteistä, uhrin ruumis lojui hylätyssä autossa kuukauden

Asiassa on nyt luettu syytteet, joten tapauksen esitutkintamateriaali on tullut julkiseksi. Poliisin keräämä tutkinta-aineisto avaa henkirikokseen johtaneita tapahtumia.

Poliisi salakuunteli pariskuntaa

Tallenteiden mukaan mies sanoi naiselle muun muassa, että kaksikolla on "murhahaku päällä" ja että "jos kytät pamahtaa autoa haettaessa paikalle, niin hän tappaa auton hakijan siihen paikoilleen", sillä "se menee samaan tuomioon".

"En ymmärrä koko hommaa"

– En vielä ymmärrä koko hommaa, että mikä tässä on koko homman nimi. Ei ole muuta tässä vaiheessa, mies aloitti kuulusteluissa.

Salasuhde

Miesystävä oli huolestunut. Hän oli käskenyt naista tulemaan kotiin Kannelmäkeen, tai hän lähettäisi kaverinsa varmistamaan, että kaikki on hyvin.

Miesystävä hälytti paikalle kaverit

Tömähdys ja epämääräistä korinaa

Ruumis päätyi varikolle

On mahdollista, että ruumista olisi yritetty hävittää toisaalle, mikäli auto ei olisi päätynyt hinattavaksi. Kun poliisi pääsi auton jäljille, autosta löydettiin muun muassa kasvonaamioita, pistolapioita, työkäsineitä sekä useita peruukkeja.

Kolme syytteessä, naista kuultiin todistajana

Syyttäjän mukaan kyse on murhasta, sillä henkirikos on tehty vakaasti harkiten, erityisen raa’alla tai julmalla tavalla ja rikos on myös kokonaisuutena arvostelleen törkeä. Syyttäjä perustelee tätä muun muassa sillä, että uhrin surmaamista edelsi tämän vapaudenriisto, vakava pahoinpitely sekä kuljettaminen Kannelmäkeen yksityisasuntoon.