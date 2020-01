Uutta tietoa Helsingin takaluukkumurhasta MTV:n Rikospaikassa: Tehtiin teräaseella yksityisasunnossa Kannelmäessä – uhri löytyi myöhemmin auton takaluukusta

– Teko on tapahtunut teräaseella Kannelmäen kaupunginosassa sijaitsevassa yksityisasunnossa lokakuun alussa, rikostarkastaja Petri Rainiala vahvistaa Rikospaikan haastattelussa.

– Näitä selvitellään, missä auto on liikkunut, millä tavalla ja ketkä ovat osallistuneet auton liikutteluun. Tilanne tutkinnassa elää koko ajan, Rainiala sanoo.

Motiivina "henkilökohtaiset asiat"

Murhasta epäiltynä on ollut vangittuna kaikkiaan kuusi henkilöä, joista osa on yhä vapautensa menettäneenä. Yhdellä vangituista on erittäin rankka rikostausta.