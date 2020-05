Eläinlääkäri hyökkäsi tuntemattoman nuoren naisen kimppuun, antoi lopetuslääkettä ja heitti alas sillalta – MTV Uutiset selvitti sattumanvaraisen ja julman murhan taustat

Synkkä välikohtaus sattui sunnuntaiyönä syyskuussa 2000. Uhriksi valikoitui juuri sairaanhoitajaksi valmistunut parikymppinen nainen. Häntä kutsutaan tässä jutussa Tiinaksi.

MTV Uutiset ei julkaise uhrin oikeaa nimeä omaisten yksityisyyden suojelemiseksi. Naiseen viitataan keksityllä nimellä, jotta tekstissä esitettyjä tapahtumia olisi helpompi seurata.

Artikkeli perustuu tapauksesta aikoinaan kertyneeseen poliisin asiakirja-aineistoon ja muihin julkisiin viranomaislähteisiin.

Joensuun yö

Tiina viettää viimeisen lauantainsa ystäviensä kanssa.

Tuona päivänä, 2. syyskuuta, seurue on leikkimielisessä pesäpallo-ottelussa, joka pelataan pienellä Kulhon kylällä noin 10 kilometrin päässä Joensuun keskustasta. Pelin jälkeen seurue jakaantuu saunomaan eri paikkoihin: miehet saunovat mökillä, naiset erään osallistujan kotona.

Illan mittaan valutaan Joensuun keskustaan. Osa lähtee ravintola La Barreen, toiset Bepopiin. Tiina kävykavereidensa kanssa ensin La Barressa, mutta päätyy myöhemmin illalla Bepopiin.

Bepopissa ei tapahdu yön aikana mitään dramaattista. Tiina ja ystävät pitävät hauskaa ja juovat alkoholia.

Aamun lähestyessä juhlat laimenevat ja pesäpalloa pelannut väki hupenee niin, että valomerkin lähestyessä viimeisetkin suuntaavat yöpaikkoihinsa – Tiinaa lukuun ottamatta.

Tiinan ystävät toivat, että hänkin lähtisi. Nuori nainen tahtoo kuitenkin vielä jäädä ravintolaan.

Katoaminen

Aamu valkenee. Tiinaa ei ollut kuulunut siskonsa luo, missä hän on aikonut yöpyä.

Omaisten huoli herää heti. Kukaan ei ollut kuullut Tiinasta tai nähnyt häntä ravintolaillan jälkeen.

Minne hän on mennyt?

Tiina ei juhlinut yöllä mitenkään poikkeuksellisen railakkaasti, eikä hänellä ole ollut tapana hävitä ilmoittamatta. Katoileminen ei kuulu hänen tyyliinsä.

Omaiset etsivät Tiinaa ympäri Joensuuta koko sunnuntaipäivän, mutta naisesta ei löytynyt jälkeäkään.

Lopulta tehtiin katoamisilmoitus.

Kadonneen henkilön tuntomerkit: pituus n. 165 cm, vartaloltaan pyöreähkö, vaaleat lyhyeksi leikatut kiharat hiukset sekä vihreät silmät.

Katoamishetkellä päällä punainen toppi, mustat rintaliivit, mustat pitkät housut, jonka päällä puolireiteen ulottuva musta lantiohame sekä päässä tummasankaiset silmälasit.

Lisäksi mukana pienehkö musta olkalaukku.

Tiina tallentui valvontakameraan

Katoamistutkinnan aluksi poliisi yrittää selvittää Tiinan liikkeitä käymällä läpi kaupungin keskustan valvontakameroita.

Ravintola Bepopin vieressä sijaitsevan Sokoksen kamera kertoo, että Tiina oli ollut Bepopin edustalla vielä kello 3.19. Siitä hän on lähtenyt matkoihinsa kello 3.24.

Vain paria minuuttia myöhemmin hän on ylittänyt Torikadun ja kävellyt kohti toria.

Puolisen tuntia myöhemmin kamera todistaa, kuinka Tiina kävelee Siltakadun ja Rantakadun risteyksen lähellä kohti Joensuun Itäsiltaa.

Sitten jälki kylmenee.

Yleisövihjeet auttoivat

Seuraavina päivinä poliisi saa tärkeitä tiedonmurusia. Ne tulevat yleisövihjeinä yksi kerrallaan.

8. syyskuuta eräs nainen ilmoittaa löytäneensä Joensuun oppimiskeskuksen, eli Penttilän alueella sijaitsevan ammattikoulun, luota sekä katkenneen naisten kaulaketjun että rikkinäisen Citizen-merkkisen rannekellon. Osa kellon rannekkeesta löytyy roskakorista.

10. syyskuuta pikkupojat löytävät ammattikoulun lähistöllä sijaitsevasta metsästä pienen mustan käsilaukun. Laukku on kiven ja männyn välissä. Laukussa on kaksi pankkisiirtokuittia. Niissä on Tiinan nimi.

Lähes samaan aikaan soutaja tutkii tarkemmin vedessä kelluvaa asiaa, jota hän on muutamaa päivää aiemmin luullut sorsaksi.

Sitten poliisi saa puhelun.

Kolme poliisimiestä suuntaa Viinijärvelle, joka sijaitsee lyhyehkön ajomatkan päässä Joensuun keskustasta. Poliisit vahvistajat soutajan tekemän havainnon: kolmen metrin päässä rannasta kelluu selällään nainen.

Nainen on yläruumis paljaana, yllään ainoastaan mustat housut.

Tiina.

Kameroiden tumma mieshahmo

Ruumiin löytymisen jälkeen poliisi saa lisää vihjeitä.

Eräs nainen kertoo löytäneensä ammattiopiston liepeiltä kulkevan kadun reunakivetykseltä rikkinäiset ja veriset silmälasit. Myös toinen henkilö kertoo samansuuntaisesta havainnosta. Hän on nähnyt paikalla myös verilammikon.

Kaksi naista kertoo kumpikin kuulleensa naisen kirkaisun katoamisyönä noin kello neljän aikaan. Ääni on kantautunut kummankin mukaan ammattikoulun suunnalta.

Poliisi tutkii rakennuksen ympäristöä ja löytää kiinteistön eteläpäädyn seinästä suuren veritahran. Se on noin 140 sentin korkeudella maasta. Maanrajan tuntumasta löydetään toinen.

Myös ammattikoulun valvontakameranauhoja käydään läpi. Ne paljastavat, että koulun takapihalla on liikkunut katoamisyönä kello 4.30 aikaan tummahiuksinen ja tummiin vaatteisiin pukeutunut mies.

Mies on tallentunut kameraan kolmella eri kerralla. Viimeisen kerran hän näkyy videolla kello 5.07. Sitä ennen hän käveleskelee koulun takapihalla etsien jotain. Lopulta mies nappaa talon seinustalta katuharjan, menee lähellä olevan metalliaidan luo ja asettaa harjanvarren aidanrakoon.

Mies polkaisee varren poikki ja poistuu jonnekin.

Eläinlääkäri

Päivä Tiinan löytymisen jälkeen erään eläinlääkärinä työskennelleen miehen naisystävä soittaa ja kertoo lukeneensa naisen tapauksesta. Hän on alkanut pelätä, että miesystävällä olisi jotain tekemistä asian kanssa.

Naisystävä on huolestunut, sillä kadonneen naisen omaisuutta on löydetty läheltä hänen kotiaan, missä mies on katoamisyötä edeltävänä iltana ollut.

Paha aavistus nousee naisen mieleen kenties siksi, että mies on käyttäytynyt aiemmin sekavasti, ollut väkivaltainen ja uhannut häntä.

Poliisikuulusteluissa nainen kertoo, että mies on puhunut muun muassa hänen tappamisestaan yhteisen lapsen kuullen ja yrittänyt kerran myös kuristaa hänet. Erään kerran mies on myös todennut naiselle riidan yhteydessä, että "tuollaisia akkoja varten minulla on autossa aina lääkkeet". Toisella kerralla mies on puhunut lasten paloittelusta.

Naista miehen puheet hirvittävät.

Poliisit tekevät kotietsinnän eläinlääkärin kotiin. Samalla takavarikoidaan miehen auto, farmarimallinen Mercedes-Benz.

Jo paljain silmin nähdään, että auton peräkontissa on verta.

Eriskummallinen seikka

Poliisi julkaisee kuvan eläinlääkärin autosta ja pyytää lisää yleisövihjeitä. Niitä tulee heti.

Kaksi ihmistä on nähnyt tuntomerkkeihin sopivan auton ammattiopiston lähistöllä katoamisyönä noin kello 3.30 aikaan. Paria tuntia myöhemmin auto on nähty Kuopiontiellä, noin 15 kilometrin päässä Joensuun keskustasta, ajamassa Kuopiota kohti.

Noin kello 7 aikaan auto on nähty Viinijärven levähdysalueen liepeillä matkalla Polvijärveä päin.

Seuraavana päivänä, maanantaiaamuna, auto on ollut taas Joensuussa, tällä kertaa huoltoliikkeen hallussa.

Poliisin haastattelema autonkorjaaja muistaa huoltaneensa autoa. Hän kertoo, että on ollut kyseisen kulkupelin kimpussa useasti aiemminkin. Hänen mukaansa eläinlääkärin auto on ollut hieman hankala tapaus, sillä peräkontissa on ollut kaikenlaista miehen työssään tarvitsemaa tavaraa. Ne ovat olleet joskus tiellä.

Tuona maanantaiaamuna 4. syyskuuta tavarat olivat kuitenkin poissa, kun mies toi auton huoltoon. Autonkorjaaja kiinnitti asiaan huomiota. Hänen mukaansa auto oli eläinlääkärin autoksi poikkeuksellisen siisti.

Ei mitään osuutta

Eläinlääkäri pääsee selittelemään menemisiään ja tulemisiaan poliisikuulusteluissa.

Mies kertoo olleensa kaupungilla ravintolakierroksella Tiinan katoamisyönä 2.-3. syyskuuta. Jossain vaiheessa iltaa mies on päätynyt ravintola Bepopiin.

Mies kertoo lähteneensä käymään vielä toisessa ravintolassa hieman ennen valomerkkiä ja kävelleensä sitten kotiinsa. Perillä hän on ollut kello 4.00, ehkä vähän sen jälkeen.

Mies on yrittänyt saada unta. Kun nukkumisesta ei ole tullut mitään, hän on päättänyt lähteä hakemaan autoaan keskustasta. Autonhakureissun jälkeen hän on ajanut Polvijärvelle hakemaan tavaroita vanhalta asunnoltaan.

Loppupäivän mies on kertomansa mukaan viettänyt kotipaikallaan ja lepäillyt. Seuraavana aamuna hän on vienyt auton huoltoon.

– Olen nyt kertonut tuon viikonlopun asiat totuudenmukaisesti. Muistan kaikki tapahtumat hyvin. Ainoa, missä voi olla heittoja, on kellonajoissa johtuen juodusta alkoholista, mies sanoo kuulusteluissa.

Autosta löydetyn veren mies kuittaa ammatillaan.

– Veri on peräisin työtakkini hihoista. Toimin eläinlääkärinä ja siinä aina välillä takin hihat vereentyvät, limoittuvat ja muutoinkin ryvettyvät ja kun takin käärii autoon, veri ynnä muu lika tarttuu autoon.

Mies kiistää olevansa millään tavalla osallinen Tiinan katoamiseen.

Embutramidi ja tetrakaiini

Vaikka eläinlääkäri kiistää kaikki epäilyt, poliisi edistyy tutkinnassa kovaa vauhtia ja löytää miehen kannalta raskauttavaa todistusaineistoa.

Ruumiinavauksessa Tiinan elimistöstä löydetään alkoholia, mutta myös embutramidia ja tetrakaiinia. Oikeuskemian professori kertoo tapauksen tutkijalle, että kyseessä on eläinten lopettamiseen käytettävän aineen osia.

Tutkimusten perusteella todetaan, että Tiinan kuoleman pohjimmaisena syynä on myrkytystila, joka on aiheutunut T61-nimisestä eläinten lopettamiseen käytettävästä lääkkeestä. Lisäksi välittömäksi kuolinsyyksi merkitään vähäisen vesimäärän hengittäminen.

KRP:n rikosteknisen laboratorion lausunnossa puolestaan todetaan, että eläinlääkärin auton takakontista ja hänen kengistään otetuista DNA-näytteistä on löytynyt linkki Tiinan DNA-tunnisteeseen.

Myös eläinlääkärin kertomus omista liikkeistään katoamisyönä osoittautuu keksityksi, sillä mies on tallentunut ammattikoulun valvontakameraan vielä kello 5.00 jälkeen sunnuntaiaamuna. Kertomansa mukaan hänen olisi pitänyt olla tuolloin jo kotonaan.

Myöhemmissä kuulusteluissa mies joutuukin vastaamaan epämukaviin kysymyksiin.

Mies murtuu

30. syyskuuta tehdään läpimurto.

– Myönnän syyllistyneeni Tiinan hengen riistämiseen, mutta kiistän syyllistyneeni murhaan. Kyseessä on impulsiivinen teko, eläinlääkäri aloittaa kuulusteluissa.

Nyt mies antaa poliisille täysin uuden version tapahtumista.

Hän on ravintolasta lähdettyään huomannut kadulla tuntemattoman naisen, jonka hän oli ehkä saattanut nähdä ravintola Bepopissa aiemmin illalla.

Mies kertoo saaneensa päähänsä "katsella" naista ammattikoululla ja pelotella tätä katkaistun harjanvarren kanssa. Mitään järkevää syytä mies ei osaa mielihalulleen kertoa, vaan sanoo päähänpiston tulleen jonkinlaisen vihantunteen takia. Mies pohtii, että jokin naisen pukeutumisessa tai persoonassa on saattanut ärsyttää häntä.

Ammattikoulululla mies on kertomansa mukaan hakannut naista katkaistulla harjanvarrella kaksin käsin päähän. Kun nainen on kaatunut, mies on tajunnut, että nainen saattaisi tunnistaa hänet myöhemmin. Siksi hän on päättänyt tappaa.

Mies kertoo asettuneensa naisen rinnan päälle molempien polvien varaan ja olleensa asennossa niin pitkään, että nainen kuolee. Mies sanoo laittaneensa naisen autonsa takakonttiin, meneensä kotiin ja aikoneensa hävittää ruumiin seuraavana yönä.

Mies kertoo kärsineensä mielenterveysongelmista ja jättäneensä lääkkeitään syömättä. Hänen mukaansa asialla on saattanut olla jotain tekemistä tapahtuneen kanssa.

Poliisit eivät usko

Poliisit eivät niele miehen kertomusta täysin. Yhtenä syynä on, että mies kiistää kokonaan ruiskuttaneensa Tiinaan eläinten lopettamiseen käytettävää ainetta. Ainetta on kuitenkin selvästi löydetty Tiinan elimistöstä, joten viranomaiset tekevät asioista omat johtopäätöksensä.

Tutkinta paketoidaan, ja asia siirtyy aikanaan syyttäjän kautta oikeussaliin. Syyttäjä vaatii eläinlääkärille elinkautista vankeusrangaistusta murhasta.

Syyttäjän näkemys yön tapahtumista on, että eläinlääkäri surmasi naisen lyömällä häntä katuharjan varrella useita kertoja pään ja ylävartalon alueelle, salpaamalla naisen hengityksen ja ruiskuttamalla häneen eläinten lopettamiseen käytettävää lääkeainetta.

Tämän jälkeen mies on kuljettanut naisen autollaan vajaan puolen tunnin ajomatkan päähän Käsämän maantiesillalle ja heittänyt naisen sillalta alas veteen. Silta sijaitsee lähellä paikkaa, josta Tiina löydettiin.

Syyttäjän mukaan Tiina oli vielä hengissä ennen veteen joutumistaan. Järkyttävä päätelmä on tehty siitä, että oikeuslääkäri totesi Tiinan hengittäneen vettä keuhkoihinsa vielä ennen kuolemaansa.

Tarina muuttuu taas

Eläinlääkäri kiistää murhasyytteen edelleen. Hän kuitenkin muuttaa kertomustaan jälleen. Tällä kertaa oikeussalissa.

Ensin mies väittää oikeudelle samoin kuin häntä kuulustelleille poliiseillekin, että nainen oli kuollut jo siinä vaiheessa, kun hän oli istunut tämän päällä polvillaan.

Toisessa istunnossa eläinlääkäri puolestaan kertoo naisen kuolleen vasta päädyttyään hänen autonsa peräkonttiin.

Naisen elimistöstä löytynyttä T61-ainetta mies selittää peräkonttiinsa laittamalla huovalla. Miehen mukaan huovassa oli saattanut olla jäämiä aineista, jotka sitten olisivat imeytyneet naisen elimistöön ihon kautta.

Murhaaja

Käräjätuomio tulee lokakuussa 2001.

Oikeus toteaa, ettei se usko miehen versiota tapahtuneesta. Mies katsotaan murhaajaksi. Rangaistus murhasta on Suomessa elinkautinen vankeus.

Mies vetosi prosessin aikana mielenterveysongelmiinsa, mutta mielentilatutkimuksen perusteella hän oli teon aikana syyntakeinen eli tietoinen ja vastuussa tekemisistään.

Oikeuden mukaan syyttäjän esittämä versio tapahtumien kulusta pystytään osoittamaan todeksi suurimmilta osin. Pieni epäselvyys jää lähinnä siitä, ruiskuttiko mies T61-eläinlääkettä naiseen vai saiko nainen annoksen suun kautta.

Ruumiinavauksessa löydetyt ainejäämät viittaavat ruiskuttamiseen, mutta täyteen varmuuteen asiasta ei voida tulla, sillä Tiinasta ei ole löydetty pistojälkeä. Tätä selittää kuitenkin myös se, että naisen ruumis ennätti olla pitkään vedessä ja oli löydettäessä jo huonossa kunnossa.

Se on kuitenkin oikeuden mukaan varmaa, ettei myrkky ole voinut päätyä Tiinan elimistöön peräkontissa olleesta huovasta. Asiaan on kysytty kahden eri asiantuntijan mielipide.

Myös se todetaan varmaksi, että Tiina on ollut vielä elossa, kun eläinlääkäri on pudottanut hänet sillalta veteen. Miehen versio naisen kuolemasta ennen veteen pudottamista on niin ikään kumottu asiantuntijalausunnoin.

Hovioikeus tuomitsee

Eläinlääkäri ei tyydy tuomioon, vaan valittaa siitä Itä-Suomen hovioikeuteen. Kuten käräjillä, hän kiistää murhasyytteen ja toivoo, että hänen katsottaisiin syyllistyneen murhan sijasta tappoon.

Tuomio tulee vuonna 2002. Hovioikeudeltakaan ymmärrystä ei heru. Se katsoo, että murhan tunnusmerkit täyttyvät.

Oikeuden mukaan eläinlääkäri on tappanut Tiinan vakaasti harkiten: hän on varustautunut tekoon pahoinpitelyvälineellä, tappavalla lääkevalmisteella ja vielä varmistanut naisen kuoleman heittämällä hänet järveen.

Miehellä olisi ollut useita mahdollisuuksia jättää teko kesken, mutta hän päätti viedä teon loppuun saakka. Näin ollen teko katsotaan erityisen raa'aksi ja sitä pidetään kokonaisuutena arvioiden törkeänä.

Noin 10 vuotta myöhemmin, vuonna 2011, eläinlääkäri anoo Helsingin hovioikeudelta pääsyä ehdonalaiseen vapauteen. Hovioikeus myöntyy vuonna 2013.

Vapauttamisen perustelut pimennossa

Hovioikeuden päätöksestä ei käy ilmi, miten vapauttamista puoltavaan ratkaisuun tullaan, sillä ratkaisu julistetaan lähes kokonaan salaiseksi 60 vuoden ajaksi. Asiasta ei kirjoiteta julkista selostetta.

Julkinen seloste on suurpiirteinen selostus oikeudessa käsitellystä asiasta ja oikeuden ratkaisun perusteluista. Lain mukaan sellainen on laadittava salaiseksi määrätystä oikeuden ratkaisusta, jos asia on yhteiskunnallisesti merkittävä tai se on synnyttänyt huomattavaa kiinnostusta julkisuudessa.

Tätä nykyä elinkautisvankien vapauttamisista laaditaan julkinen seloste ilman, että sitä tarvitsee erikseen pyytää.

MTV Uutiset pyysi julkista selostetta eläinlääkärin vanhasta jutusta maaliskuussa 2020. Hovioikeus ei ole tämän jutun julkaisuhetkeen mennessä vastannut pyyntöön.

Eläinlääkäri vapautui vankilasta joulun alla vuonna 2013. Hän ei ole MTV Uutisten selvityksen perusteella syyllistynyt rikoksiin sen jälkeen.