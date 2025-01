Esapekka Lappi ei edes puhu mestaruustavoitteista – "On ollut vähän stressiä"

Esapekka Lappi tekee pitkän tauon jälkeen paluun rallin SM-sarjaan.

Lappi kohautti hiljattain, kun hän kertoi tulevansa rallin SM-sarjaan ja ajavansa kaikki loput kisat tällä kaudella kartanlukija Enni Mälkösen kanssa.

Lapin ratkaisu tarkoitti käytännössä sitä, että hän jättää rallin MM-sarjan taakseen. Mutta toisaalta suomalaistähti tuo valtavan piristysruiskeen kotimaiselle rallisarjalle.

Pieksämäkeläinen sai idean SM-ralleihin tulosta vasta muutama viikko sitten. Ja nyt hän on valmiina starttaamaan perinteiseen Tunturiralliin, joka käynnistyy perjantaina aamupäivällä.

Viime päivien aikana Lapin puhelin on käynyt kuumana, kun hän on käynyt keskusteluja yhteistyökumppaneidensa kanssa. Lopulta hän sai paketin kasaan kautta varten.

– En ole fyysisesti nähnyt yhtään ketään. Autonkin löysin vasta viime viikolla. On tässä ollut vähän stressiä viimeisen viikon, Lappi tunnustaa MTV Urheilulle.

– Ja niin on ollut muillakin jätkillä, kun meillä on ollut muitakin töitä. Mutta täällä ollaan.

Lapilta jäi SM-kauden avauskisa väliin, mutta siitä huolimatta hän on nyt kenties se suurin mestarisuosikki SM1-luokassa. Loppupisteistä pudotetaan pois kauden heikoin kilpailu, joten siinä mielessä Lappi ei ole antanut liikaa muille tasoitusta.

Mutta Lappi itse ei edes puhu mestaruustavoitteista.

– Lähdemme tavoittelemaan vain hauskuutta. Totta kai lähdemme ajamaan tosissaan kilpaa ja yritämme pärjätä, mutta päätavoite on pitää hauskaa.

– Ja Tunturiralli on yksi siisteimmistä ralleista maailmassa, niin siitä on siistiä aloittaa. Voimme ajaa ilman paineita. Paperilla meidän pitäisi voittaa, vaikka auto ei ole viimeisin versio. Mutta toisaalta, onko sillä mitään väliä, voitammeko vai emme? Ei sillä ole – voimme ajaa paineitta ja nauttia ajamisesta, Lappi painottaa.

Lappi kilpaili viime vuodet rallin MM-sarjassa Hyundain Rally1-autolla, jossa hyödynnettiin hybridiyksikköä. Nyt pieksämäkeläisen kalustona on Skoda Fabia Rally2, joka ei ole edes tshekkivalmistajan viimeisin kehitysversio Fabiasta.

Kilometrejä Lapille ei ole vielä kertynyt hirmuisesti Skodalla. Meno on kuitenkin maistunut, vaikka tehoja ei ole enää yhtä paljon käytössä.

– Hybridiautoon verrattuna ei tarvitse miettiä, että voiko painaa kaasua pohjaan ja missä vaiheessa tai milloin otetaan sähkövoima käyttöön ja niin edelleen. Ajaminen on paljon suoraviivaisempaa ja auto on huomattavasti ketterämmän tuntuinen, kun siinä on vähemmän massaa, Lappi sanoo.

Arctic Lapland -ralli käynnistyy perjantaina kuudella erikoiskokeella. Kilpailu päättyy lauantai-iltana.