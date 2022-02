Esapekka Lappi pääsee vihdoin takaisin MM-rallipoluille – "Aika kauan olen tätä odottanut"

Pieksämäkeläinen on ollut sivussa huipputasolta vuoden verran ja on täynnä intoa, kun h-hetki on vihdoin koittamassa. Lappi toki ajoi Toyotan WRC-autolla viime syksynä Suomen sorateillä, mutta silti odottavain aika on ollut pitkä.

– Fiilis on ihan helvetin hyvä. Aika kauan olen tätä hetkeä odottanut ja nyt se on käsillä. Aika kivaa on lähteä huomenna testipätkälle pöristelemään, Lappi fiilisteli MTV Urheilulle.

Lappi jakaa Toyotan kolmatta tehdastallin autoa Sebastien Ogierin kanssa. Suomalaiskuskille on kuitenkin todennäköisesti luvassa huomattavasti enemmän osakilpailuja kuin uraansa jäähdyttelevälle kahdeksankertaiselle mestarille. Vaikka Lappi ei täyttä kautta ajakaan ja mestaruudesta tule taistelemaan, on pelin henki silti sama kuin aina ennenkin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Ei tilanne muuta minun lähestymistapaani mitenkään. En edes osaa ajatella sitä. Toki pitää ajatella, että maaliin olisi hyvä tulla, jos jollekin meidän kuskeistamme käy jotain. Silloin pitää olla se, joka tuo pisteitä, Lappi sanoo.

– Lähtökohtaisesti en kuitenkaan osaa ajatella asiaa varsinkaan näin alkukaudesta. Me lähdemme ajamaan niin hyvin kuin osaamme ja tietenkin myös menestymään.

Lappi pääsi testaamaan Rally1-Yarista sekä Keski-Suomessa että Ruotsin rallin uuden kotipaikan Uumajan lähettyvillä. Testikilometrejä kertyi puolisen tuhatta, joten aivan kylmiltään ei kisaan tarvitse lähteä. Uusissa hybridiralliautoissa tekniikka on supistettu, mutta toisaalta Lapilla on kokemusta hieman vastaavanlaisella tekniikalla varustetuista R5-kilpureista viime kaudelta sekä myös aiemmin uraltaan.

– Lukot ja muut eivät niinkään haittaa, koska R5-autolla tuli viime vuonna ajeltua. Hybridin tuoma voimakin on vaan kiva juttu, eikä se niinkään ajamista muuta. Vähän pitää ehkä enemmän herkutella kaasupolkimella, kun lähtee hitaista paikoista. Se jauhaa niin paljon, kun lyö kaasun pohjaan, Lappi kuvailee.

– Sata kiloa painoa vaikuttaa kuitenkin yllättävän paljon. Massa vie autoa enemmän ja se reagoi hitaammin. Varsinkin hyppyjen alastuloissa auto jatkaa menemistään, eikä lähde sinne, mihin pyörät näyttävät. Siihen on pitänyt totutella.

Ruotsin MM-ralli Uumajan seudulla on erilainen edelliseen kotipaikkaan Värmlantiin verrattuna. Vauhtia ainakin piisaa.

– Lunta on niin paljon, että tahtoa se vaatii, että penkasta läpi asti pääsee, eikä sitten kyllä takaisin tielle tulla. Monissa paikoissa tiet on aurattu ylileveiksi, jolloin se on pehmeää penkan kohdalta ja renkaat alkavat upota. Sinne ihan laitaan ei kannata edes mennä, Lappi summaa.

Kärjistetysti Uumajan seudun rallireitillä on erittäin nopeita osuuksia, jossa mennään koko ajan kaasu tai sitten hitaita ja teknisiä osuuksia. Se on niin sanotusti joko tai.