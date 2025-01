Kovaa tekstiä Kalle Rovanperästä – Hyundain ex-pomo kyseenalaistaa suomalaisen mestaruusaikeet: "Saattaa jäädä huomaamatta"

Kalle Rovanperä vietti viime kaudella kahden maailmanmestaruuden jälkeen välivuoden rallin MM-taistosta. Lajihistorian lahjakkaimpana kuljettajana pidetty suomalainen on ollut tietyllä tapaa ammattilainen lapsesta asti, ja toissa vuonna tuli hetkellisesti mitta täyteen. Nyt Rovanperä on taas nostettu monissa arvioissa kauden suurimmaksi mestarisuosikiksi, mutta Hyundain ex-pomo Andrea Adamo on toista maata.

Rovanperä ajoi viime vuonna seitsemän MM-rallia. Saldona oli neljän voiton lisäksi kolme keskeytystä, jotka kaikki sattuivat kisan kärkipaikalta. Rovanperän ei tarvinnut stressata henkilökohtaisesta sarjamenestyksestä, ja tämän myötä vapautui huomattava määrä resursseja MM-rallien ulkopuolelle.

– On ollut itse asiassa tosi hyvä vuosi. Olen tykännyt aika paljon siitä, että on ollut enemmän aikaa, Rovanperä sanoi joulukuussa MTV Urheilulle.

Pääasiallisella työpaikalla, Toyotan Rally1-auton ratissa tavoitteet olivat silti huipussaan.

– Siellä ollaan kuitenkin töissä, ja sehän se isoin juttu on, että tarkoitus ei ole voittaa vain itselle, vaan siellä on taustalla iso tiimi, jolle yritetään tuoda pisteitä mestaruutta varten.

Viime vuodesta viisastuneena Rovanperä on sanonut lähtevänsä tähän kauteen uudella ajatusmallilla.

– Ei sillä, että haluaisin mitään vähemmän, mutta haluan nauttia enemmän. Uskon, että se voisi olla oikea tapa.

– Tiedän, etteivät toiset sijat tyydytä minua. Tavoite on sama kuin aina ennenkin, haluan voittaa mahdollisimman paljon. Haluan kuitenkin samalla oppia nauttimaan itse prosessista enemmän.

Rovanperän lausunnot eivät välttämättä ole kantautuneet Adamon korviin, sillä vuosina 2019–2021 Hyundain tallipäällikkönä toimineella italialaisella on omat epäilyksensä Rovanperän paluusta.

– Kun tekee kovasti töitä, ei tiedä, mitä muuta on olemassa rallien ulkopuolella. Kun sen tietää ja palaa sitten tekemään kovasti töitä, saattaa jäädä huomaamatta jotain sellaista, jonka aiemmin huomasi, kun ei tiennyt mistään muusta, Adamo pohdiskeli Dirtfishin julkaisemassa podcastissa.

– Kalle nautti asioista viime vuonna. Kausi on kuitenkin todella pitkä, ja voittaakseen tällä tasolla pitää valmistautua ja keskittyä todella kovasti. Onko hän valmis olemaan sataprosenttisen keskittynyt niin kuin ennen? Sen aika näyttää.

Jos Adamolla on tältä osin omat epäilyksensä Rovanperän suhteen, ex-kuskiinsa Ott Tänakiin liittyen epävarmuustekijöitä on huomattavasti vähemmän. Adamon mielestä Tänak on kauden suurin mestarisuosikki, tosin hän myöntää Rovanperän heittävän virolaiselle kovan haasteen.

– Onko Ott valmis siihen (sataprosenttiseen keskittymisen)? Uskon niin. En koskaan väitä tuntevani ketään, mutta vuoden 2024 arvet ovat hänelle vähän kivuliaita. Ainoa tapa kuitata se on voittaa tänä vuonna.

– Elämässä ja kovassa työssä on aina kyse motivaatiosta. Jotta voi voittaa tietyllä tasolla, kuljettajalla täytyy olla tiikerinsilmää. Jos sitä ei ole, jää jälkeen muista.

Uusi ja uljas Tänak

Hyundain valmistajien maailmanmestariksi vuosina 2019–2020 johdattanut Andrea Adamo nostaa Ott Tänakin suurimmaksi mestarisuosikikseen.Hyundai Motorsport GmbH

Rovanperä oli kauden ensimmäisen osakilpailun lopputuloksissa yhden pykälän Tänakia edellä. Monet lajin seuraajat kirjoittivat keskustelupalstoilla Tänakin ajaneen Monte Carlossa paremmin kuin kertaakaan sen jälkeen, kun hän lähti Toyotalta mestaruuskautensa 2019 jälkeen.

Tänak teki kovaa jälkeä etenkin lauantaina iltapäivällä oltuaan nopein kaikilla kolmella erikosikokeella. Koko lauantain osalta neljä pohja-aikaa tehnyt Tänak oli yli 20 sekuntia nopeampi kuin kukaan muu.

Hyundain tallipäällikön Cyril Abiteboulin mukaan Tänakin tapaan lähestyä kisoja on tehty viilauksia täksi kaudeksi.

– Hän ei pidä siitä, mitä aion sanoa, mutta olemme käyneet sitä tarkasti läpi, Abiteboul sanoi Autosportin mukaan.

– On liian aikaista vetää johtopäätöksiä, mutta hän käyttää nyt aikaa työstämällä säätöjä, luottamustaan ja ymmärrystään tietääkseen täsmälleen, milloin on syytä hyökätä tai milloin on syytä hävitä vähän aikaa ja pelata pitkää peliä.

Tänak teki lauantain lenkin keskimmäisellä erikoiskokeella viikonlopun kaksi kovinta vetoa. Hän jätti muita ensin 0,45 ja sitten 0,58 sekuntia kilometrillä.

– Se oli yhdistelmä uudenlaista lähestymistapaa ja oikeaa rengasvalintaa. Se osoitti hänen olevan kuljettaja, joka haluaa tehdä isoja asioita saadakseen ison palkinnon, Abiteboul sanoi.

Virolainen Delfi on sekin tehnyt noston uudesta Tänakista. Sen mukaan Abiteboul on sanonut Tänakin ajattelutavan muuttuneen niin, ettei tämä enää ota riskejä vaikeissa paikoissa, mutta kun paikka tulee, Tänak "kiihdyttää kuin raketti".

Seuraavan kerran Rovanperä ja Tänak iskevät yhteen helmikuun puolivälissä Ruotissa. Rovanperän lähtöpaikka kauden ainoassa lumirallissa on kolmantena, Tänakin neljäntenä.