Ott Tänak kertoi viikonloppuna ajetun Japanin MM-rallin jälkeen jättävänsä Hyundain ja vetäytyvänsä täysipäiväisestä ralliammattilaisuudesta. Virolaistähti jätti pöydälle valtavan summan rahaa.

Tänakin osittainen lopettamispäätös syntyi vaikeuksien sävyttämien viime vuosien kypsyttämänä.

Vuonna 2019 Toyotalla voittamansa maailmanmestaruuden jälkeen Tänak ei ole enää kuuden viime vuoden aikana päässyt likimainkaan samanlaiseen lentoon Hyundailla ja M-Sportilla ajaessaan.

Toyota-vuosinaan 2018–2019 Tänak voitti kymmenen MM-rallia ja teki 143 pohja-aikaa. Kuuden viime kauden ajalta voittoja on koossa niin ikään kymmenen, pohja-aikoja 211.

Kahden lapsen isä sanoi tiedotteessaan kaipaavansa yhteistä aikaa perheensä kanssa.

– Lapseni kasvavat. Elämä kuluu nopeasti, ja haluan olla paikalla niissä hetkissä, jotka merkitsevät kaikkein eniten.

Päätös on äärimmäisen arvostettava. Varsinkin kun uran jatkaminen olisi tiettävästi ollut taloudellisesti äärimmäisen kannattavaa. Tänak on kaikesta huolimatta yhä sarjan nopeimpia kuljettajia, jonka palveluksista oltiin Etelä-Koreassa valmiita maksamaan.