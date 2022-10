Jari-Matti Latvalaa ehdotettiin takaisin WRC-kuskiksi – suomalainen esittää nyt "henkilökohtaisen" Hyundai-toiveensa

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Hyundain WRC-kuljettajakokoonpano on menossa ensi kaudeksi uuteen uskoon, ja vain Thierry Neuvillen jatko tallissa on saletti. Virolaistähti Ott Tänak ilmoitti, ettei jatka Hyundailla ensi vuonna, eikä Oliver Solbergiakaan nähdä tulevalla kaudella Hyundain puikoissa, sillä tiimi ei jatkanut nuoren ruotsalaisen sopimusta.

Espanjalaiskonkari Dani Sordo saattaa jatkaa osa-aikaisena kuskina, mutta Hyundailla on tällä erää paikka auki vähintään kahdelle WRC-kuskille.

– Paljon on kokeneita kuskeja, kuten Andreas (Mikkelsen) ja Elfyn (Evans), joskin olen ymmärtänyt, ettei Elfyn ole saatavilla. Onhan tuossa myös Jari-Matti (Latvala) eli paljon kokeneita kuskeja, jotka ansaitsisivat paikan, Neuville heitti Katalonian MM-rallin kansainvälisessä lehdistötilaisuudessa .

Kahden edellisen vuoden MM-kakkosella Evansilla on Toyotan kanssa sopimus vielä ensi kaudesta, olkoonkin että Tänak voi sotkea vielä soppaa, jos hän haluaisi palata Toyotalle. MM-sarjassa viimeksi Ruotsin rallissa 2020 ajaneen ja 2019 kokonaisen kauden kuskina läpi vieneen Latvalan paluu WRC-kuskiksi on sen sijaan utopistista.

Toyota on nyt voittanut Latvalan tallipäällikköyden aikana kahtena vuonna kuljettajien ja valmistajien maailmanmestaruudet, ja suomalaispomo vahvistaa Neuvillen lausunnosta kysyttäessä, ettei ole laivaa jättämässä.

– Ne ovat erilaisia kisoja ja niissä on erilaisia paikkoja, joissa ei ole tullut oltua. MM-sarjaa on tullut kierrettyä. Historicissa ja EM-sarjassa tulee uusia teitä ja uusia maita. Niihin on mielenkiintoisempaa lähteä.