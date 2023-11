Esapekka Lapista lausuttiin kylmääviä sanoja – "Sitten sitä työpaikkaa ei kyllä ole"

Ensi kauden sopimustilanteesta tiedetään se, että Hyundai on kiinnittänyt tähtikuskit Thierry Neuvillen ja Ott Tänakin , kolmas auto on vielä ilman kuljettajaa – ainakin virallisesti. Siihen ovat tyrkyllä Lappi, Teemu Suninen ja mahdollisesti konkarikuski Dani Sordo .

"Toyota tulee leveänä rintamana"

– Neuville on varmasti pelätyn vahva tällaisessa spesiaalissa asvalttikisassa. Tuo on Neuvillen parasta osaamisaluetta. Hän on koko ikänsä Belgiassa ajanut teitä, jossa on likaista asvalttia, paljon leikkauksia ja mutaa.