Teemu Suninen jäi ilman ajopaikkaa – manageri ärähti Hyundain päätöksestä: "Siellä ei tiedetä, mitä tehdään"

Hyundai kertoi keskiviikkona, että Dani Sordo ja Andreas Mikkelsen täydentävät tallin ensi kauden kuljettajaviisikon yhdessä jo julkistettujen Ott Tänakin, Thierry Neuvillen ja Esapekka Lapin kanssa.

Tiedote tarkoitti samalla sitä, ettei loppukauden Hyundain WRC-kalustolla ajanut Suninen saa jatkaa tallin ohjaksissa ainakaan WRC-luokassa. Suninen sai itse tiedon Hyundain kuskipäätöksestä jo hyvissä ajoin.

– On tuosta jo aikaa, joten ei yllätyksenä tullut. Hyvässä hengessä on keskusteluja käyty, Suninen kommentoi MTV Urheilulle.

Sunisen managerina toimiva Timo Jouhki kritisoi Hyundain kuskipäätöstä voimakkaasti.

– Helvetinmoinen pettymys nämä suoritukset ja sopimustilanne katsoen. En todellakaan itse ainakaan ymmärrä. Minusta siellä ei oikein tiedetä, mitä siellä tehdään. Se on vähän semmoista huitomista, Jouhki kritisoi MTV Urheilulle.

– Jos on joku kuljettajien kehitysohjelma, niin sitähän pitäisi yrittää katsoa pidemmälle, eikä ottaa vanhoja ukkoja ajelemaan, Jouhki jatkaa viitaten 40-vuotiaaseen Sordoon ja 34-vuotiaaseen Mikkelseniin.

Suninen aloitti kautensa Hyundai-kuljettajana WRC2-luokassa, mutta suomalainen nostettiin kesken kauden WRC:hen Kroatiassa menehtyneen Craig Breenin paikalle. Suninen ajoi kauden aikana neljä MM-rallia WRC-kalustolla sijoittuen viidenneksi, neljänneksi ja kuudenneksi. Kerran Suninen joutui keskeyttämään.

29-vuotias suomalaiskuski kokee, että olisi ansainnut näytöillään jatkoa Hyundailla.

– Kyllä varmaan joo. Jos laskee kolme sorakilpailua, jotka ajoimme, olimme neljänneksi nopeimpia. Vauhti nousi koko ajan ja rupesimme hätyyttelemään podium-paikkoja, että sinänsä joo, Suninen ruotii.

Manageri Jouhkin ja Sunisen mukaan Hyundai katsoo Esapekka Lapin ja Teemu Sunisen muistuttavan ajoprofiililtaan liikaa toisiaan. Jouhki ei ole asiasta samaa mieltä. Hänen mukaansa Suninen on uransa aikana osoittanut pärjäävänsä hitaimmissakin kilpailuissa.

– Heidän mielestään he ovat molemmat nopeiden kisojen kuskeja, mikä on väärä päätelmä. Teemun parhaat tuloksethan ovat olleet Portugalista, Sardiniasta, Chilestä ja Meksikosta, jotka eivät ole niitä nopeimpia kisoja, Jouhki huomauttaa viitaten Sunisen uran palkintosijoituksiin.

Sunisella oli alun perin sopimus Hyundain kanssa myös ensi kaudesta, mutta keskiviikkoisen ilmoituksen myötä sopimus on Jouhkin tulkinnan mukaan mitätön.

– Ensi kaudesta on ollut sopimus. Kyse on siitä, että sopimus on mitätön, jos siinä ei ole mitään kisoja. Ne kisat piti sopia ennen 15. joulukuuta. Tuollainen tiedotus kun tuli, niin silloinhan se tarkoittaa sitä, ettei sopimus ole voimassa.

Sunisen tulevaisuuden suunnitelmat ovat täten ensi vuoden osalta auki ja suomalaisleirissä kartoitetaan vaihtoehtoja nyt tarkasti. Yhtenä vaihtoehtona on Hyundain WRC2-ohjelma, mutta muitakin mahdollisuuksia on pohdinnan alla.

– Nyt katsotaan vaihtoehtoja, että mitä tehdään. On hyvin mahdollista, että Teemu ajaa Rally2-autolla. Hyundailla on olemassa ohjelma siihen. Tai sitten mahdollisesti, jos nyt sanoo lainausmerkeissä, niin jollain paremmalla autolla. Ehkä, Jouhki perkaa.

Rallipiireissä on spekuloitu pitkään sillä, ajattaako Hyundai tulevalla kaudella jopa neljää autoa. Jouhkin tietojen mukaan nuo suunnitelmat eivät tällä tietoa näytä kovinkaan todennäköisiltä.

– Minulla on sellainen käsitys, etteivät he todennäköisesti ajata sitä neljättä autoa. Onhan mahdollista päästä ajamaan jonkun toisen sijaan, niin yhtä lailla on mahdollista, että ajattavat joissakin kisoissa neljää autoa. Ei se ole mahdotonta, muttei todennäköistä, Jouhki kertoo.

Sunisella itsellään on vain yksi toive ensi kautta ajatellen.

– Tuossa koetetaan katsoa vaihtoehtoja. Fakta on se, että ajaa pitäisi mahdollisimman paljon koko ajan, että pysyy hyvä rytmi yllä, Suninen painottaa.

Tulevalla kaudella MM-sarjassa nähdään useita konkarikuljettajia, jotka alkavat lähestyä jo viimeisiä ajovuosiaan. Nyt jo selvillä olevista ensi kauden kisakuljettajista vain Kalle Rovanperä on alle 30-vuotias.

Suninen uskoo, että lähivuosina WRC-luokasta vapautuu monia kuskipaikkoja, joita hän on kärkkäänä kärkkymässä.

– Itselläni on se uskomus, että kohta siellä pitäisi olla tilaa, kun tulee tuo sukupolvenvaihdos varmaankin aika piakkoin. Siellä rupeaa kuljettajilla olla ikää yli 35. Luulen, että sieltä rupeaa muutaman vuoden sisään vaihtumaan kuljettajakaarti, Suninen ennakoi.

WRC-luokassa ajava M-Sport on toistaiseksi ollut vaitonainen omista kuljettajasuunnitelmistaan ensi kautta ajatellen. Jouhki ja Suninen ovat tunnustelleet mahdollisuutta ajaa M-Sportilla.

– On siinä varmaan puhelin soinut tai puhelimessa oltu. Katsotaan, mitä tullaan tekemään, Suninen vihjaa.