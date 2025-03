KRP:n murharyhmän ex-pomo Rolf Nordmosta: "Tekotavan valinta puhuu myös suunnitelmallisuuden puolesta"

Illan Rikospaikan aiheena on tiistaina päättynyt Janne Puhakan murhaoikeudenkäynti.

Syyttäjä vaatii ex-jääkiekkoilija Janne Puhakan entiselle miesystävälle, norjalaiselle eläinlääkärille Rolf Nordmolle elinkautista vankeusrangaistusta Puhakan murhasta.

– Kyllä tässä murhan tunnusmerkistö täyttyy, sanoo keskusrikospoliisin murharyhmän entinen päällikkö, rikosylikomisario (evp.) Tero Haapala Rikospaikan Murharyhmän keskustelussa.

Syyttäjän mukaan Nordmo toteutti lokakuisen teon paitsi vakaasti harkiten myös erityisen raa´alla ja julmalla tavalla. Nordmo ampui Puhakkaa haulikolla kahdesti ylävartaloon ja löi tätä sen jälkeen voimakkaasti useita kertoja päähän haulikon piipulla.

– Olen samoilla linjoilla Teron kanssa, murhan tunnusmerkistö täyttyy. Mediatietojen perusteella väkivaltaa on käytetty suhteettoman paljon siinä tilanteessa. Puolustus on vedonnut, että olisi ollut pikaistuksissa tehty. Itse miettisin niin, että jos tunteenpurkauksessa on toimittu, olisiko ensimmäisen laukauksen jälkeen tullut havahtua ja ryhtyä ennemmin hakemaan apua uhrille kuin että jatketaan väkivallan käyttämistä, rikostarkastaja Krista Vallila Itä-Uudenmaan poliisista toteaa.

– Se on varmasti tässä yksi kysymys, missä tilanteessa uhri on ollut, kun häntä on vielä haulikolla lyöty, asianajaja Riitta Leppiniemi sanoo.

"On hankittu surmaväline"

Syyttäjän mukaan Nordmon teon motiivina oli parisuhteen päättyminen.

Nordmo oli puhunut surma-aikeistaan etukäteen ja lähettänyt ex-kansanedustaja Tapani Mäkiselle kaksi viikkoa ennen henkirikosta tekstiviestin, jossa kertoi halustaan ampua haulikolla Puhakka ja tämän uusi miesystävä sänkyyn keskellä yötä.

Nordmo toi ennen tekoaan haulikkonsa Norjasta Suomeen.

– Tekotavan valinta puhuu myös suunnitelmallisuuden puolesta. Monta kertaa, kun uhkaus tapahtuu sanallisesti tai kiihdyksissä ja kerrotaan "mä tapan sut", se ei ole vielä konkretiaa, millä tavoin ja mikä on väline. Tässä on selkeästi hankittu surmaväline. Ei ole normaali tapa taloudessa, että haulikko on esillä odottamassa jotain vierailua, päinvastoin. Asehan laitetaan pois, jos tiedetään, että vieraita saapuu, Haapala sanoo.

Puolustus on myöntänyt tapon mutta kiistää murhasyytteen. Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus antaa tuomion asiassa huhtikuun alussa.

