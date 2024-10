Janne Puhakka kuoli eron jälkeen – asiantuntijalta tärkeä neuvo parisuhteiden vaarallisimmasta hetkestä

– Surullinen tapaus se on, mutta rikoksena aika perinteinen parisuhdeväkivaltarikos, henkirikos. Ikävä sellainen. Uhri oli julkisuuden henkilö ja epäilty on ollut myös hyvin paljon julkisuudessa, joten se selittää tätä julkisuutta, Helsingin väkivaltarikosyksikön entinen päällikkö Kari Tolvanen sanoo.

– Pari on puhunut suhteestaan aiemmin julkisuudessa. Ikävä kyllä on niin, että koulutettujen ja varakkaiden ihmisten henkirikoksista puhutaan enemmän julkisuudessa, kehittämis- ja koulutuspäällikkö Joonas Kekkonen Miessakit ry:stä kertoo.

Rikosnimike koveni nopeasti

– Uhria ei pidä tietenkään näillä syyllistää, mutta tämä on muistutus muille, että kannattaa turvata oma selustansa tällaisten erokeskustelujen aikana, jos on tunne, että niissä on vaaraa, Kekkonen neuvoo.

Eron hetkellä voi olla leimahtavaa väkivaltaa

Poliisi on kertonut, että parisuhteen päättyminen oli motiivi Puhakan henkirikoksessa. Yleisesti tiedetään, että ero on parisuhteissa vaarallisin hetki väkivaltauhan kannalta.

– On äärimmäisen harvinaista, että henkirikos tehdään ensimmäisenä väkivallan muotona parisuhteessa. Yleensä aina taustalta löytyy ainakin henkistä väkivaltaa, jos ei fyysistä. Se on nimenomaan asia, joka on saattanut mennä ulkopuolisen tietoon. Uskon, että tässäkin on oireiltu vähän pidempään ennen kuin se vaarallisin hetki on tullut, Tolvanen huomauttaa.