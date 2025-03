Janne Puhakan ampunut Rolf Nordmo vuodatti lääkärille kylmäävät sanat: "Jos minä en saa Jannea…"

Viranomaisten mieleen jäi pysäyttäviä kohtia murhasta syytetyn Nordmon puheista.

Janne Puhakan ampunut Rolf Nordmo avautui elämästään viranomaisille välittömästi sen jälkeen, kun hänet otettiin kiinni Puhakan murhasta epäiltynä. Yhden lausunnon voi tulkita teon motiiviksi.

Oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa Nordmon kanssa ollut poliisi kertoi, että tämä olisi lääkärille kertonut ainakin puolituntia tarinaansa. Poliisin mukaan Nordmo oli aloittanut kertomuksensa hänen ja Puhakan tapaamisesta verkkosovelluksessa ja suhteen alkuvaiheen ikäeropohdinnoista.

Kertomuksen lopussa Nordmo oli kertonut lääkärille siitä, kun hän oli suivaantuneena ampunut Puhakan.

– Minulle jäi mieleen se että Rolf sanoi lääkärille olleensa helpottunut sen jälkeen kun hän oli ampunut Jannen. Mun mielestä hän käytti sanaa "relief", poliisi muistelee kuulusteluissa.

Poliisi muisti lauseen sanasta sanaan

Poliisin mieleen jäi erityisesti se, että mies ilmaisi ajatelleensa, että ”jos hän ei saa Jannea niin sitten ei kukaan mukaan saa häntä".

– Hän oli vielä niin rakastunut Janneen eikä voinut kuvitella elämäänsä ilman häntä, niin se oli sitten kääntynyt näin, että hän ajatteli ettei kukaan muukaan saa Jannea, poliisi kertoi käsitystään miehen viestistä.

– Mun mielestä tuo oli aika suora käännös suomeen siitä mitä Rolf sanoi. Mun mielestä hän sanoi jotenkin että "if I can't have Janne, nobody can". Sen muistan sanasta sanaan Rolfin sanoneen, että "if I can't have Janne". Lauseen loppu saattoi mennä jotenkin muuten.

– En ole varma kontekstista, missä hän sanoi tämän, että kuvailiko hän ajatusmaailmaansa vai mitä, mutta näin hän sanoi, poliisi muistelee.

Kertoi päässä napsahtaneen ja puhui uhrista omistavasti

Oikeuslääketieteellisissä tutkimuksissa Nordmon tutkinut lääkäri kertoi Nordmon olleen tutkimuksissa hieman kiihtynyt, mutta ei aggressiivinen.

Kuulusteluissa kysyttiin lääkäriltä erikseen, sanoiko Nordmo poliisin muistamalla tavalla, että ”jos hän ei saa Jannea niin kukaan muukaan ei häntä saa”.

– En muista sanasta sanaan, mutta kyllä hän jotain tämän suuntaista sanoi. En muista sen tarkemmin, miten hän sen sanoi, mutta jotain sen tyylistä.

– Hän puhui "hänen Jannestaan" sanomalla "my Janne", lääkäri vastasi.

Lääkäri muisteli miehen vuodattaneen tarinaansa, kertoen muun muassa muutaman päivän takaisesta metsästysretkestä.

Nordmo kertoi lääkärille, että oli Puhakan tullessa paikalle ”flipped”, minkä voisi vapaasti kääntää sekoamiseksi tai päässä napsahtamiseksi.

– Hän sanoi, että ajatus Jannesta toisen miehen kanssa oli hänelle liikaa, lääkäri muisteli miehen puheita.

"Seisoi siinä ja tuijotti eteenpäin ja kertoi tarinaansa"

Nordmo oli muutenkin ollut viranomaisille vuolassanainen. Tätä muisteli häntä kiinniottamassa ollut poliisi. Nordmo oli tullut asunnosta ulos rauhallisesti kädet ylhäällä sen jälkeen, kun poliisi oli saapunut paikalle.

Tapahtumista kysyttäessä mies oli vastannut ampuneensa entisen miesystävänsä haulikolla ja lyöneensä tätä aseella kasvoihin, aiheuttaen uhrin kasvoihin ”kuopan”, englanniksi ”dent”.

– Tästä kuopasta hän kertoi hieman lasittuneemmalla katseella kerrottuaan muuten tapahtumista rauhallisesti. Hän vaikutti järkyttyneeltä, poliisi muisteli.

Sen jälkeen mies oli alkanut vuodattaa poliisille tapahtumien taustaa. Hän muun muassa kertoi, ettei kestänyt eroa, englanniksi "couldn't cope with it".

Poliisi luonnehti Nordmoa järkyttyneen mutta järjissään olevan oloiseksi. Tarina kulki selkeästi ja mies vaikutti rauhalliselta, vaikkakin murtuneelta.

– Hän oli meillä talutusotteessa meidän välissämme ja hän vaan seisoi siinä ja tuijotti eteenpäin ja kertoi tarinaansa.

– Ei hänen olemuksensa paljoa muuttunut kertomisen aikana. Koko tarina tuli aika surullisella ulosannilla, poliisi muisteli.

