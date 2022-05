"Erdoganin mukaan Suomi on terroristipesäke ja tietyllä tavalla hän on oikeassa" – tällä tilastolla väitteen voi perustella

Ei ole mikään salaisuus, että PKK on separatistijärjestö, joka haluaa itsenäisen Kurdistanin, vaikka se onkin viime aikoina puhunut autonomiasta, sanoo kansalaisaktivisti ja bloggaaja Anter Yasa MTV:n Uutisaamussa.

PKK:n on listannut terroristijärjestöksi niin EU kuin Yhdysvallatkin. YK ei ole näin tehnyt.

– Se on listattu Turkin lobbauksesta, sanoo Yasa.

– Erdogan mainitsi, että Suomi on niin sanotusti terroristipesäke ja tietyllä tavalla hän on oikeassa. Jos verrataan muslimiväestön määrään, niin Suomi on Isis-terroristien ulkoistajana ykkönen, Yasa toteaa.