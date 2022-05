Näin Erdoganin Nato-ärhentely Suomelle ja Ruotsille näkyi Turkin mediassa: "Vaikka he ilmoittaisivat, että luovuttavat terroristit meille, emme usko heitä"

Turkin mediassa Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyys ei ole niin isosti esillä kuin Suomessa. Nato-asia on ollut esillä, mutta suuri yleisö ei ole ollut asiasta kiinnostunut.

Suomen ja Ruotsin Nato-hakemus kuitenkin puhuttaa maailmalla paljon, mikä on nostanut myös uutisen profiilia Turkissa.

Esimerkiksi Wall Street Journal julkaisi Suomen ja Ruotsin Nato-hakemuksesta ja Turkin vastustamisesta ison artikkelin, ja se on huomattu myös Turkissa. Milliyet otsikoi tiistaina, että "Turkin veto-oikeus on maailmanluokan uutinen".

Erdogan tylynä

– Maiden ulkoministeriöiden välillä on ollut yhteydenpitoa, mutta minun pitää sanoa suoraan. Kummallakaan maalla ei ole selkeää suhtautumista terroristijärjestöihin, Erdogan sanoi turkkilaisen NTV-sivuston mukaan .

– Vaikka he nyt sanoisivat olevansa terroristeja vastaan, he ovat sanoneet meille täysin päinvastaista.

Turkki on ilmoittanut vaatineensa Suomea ja Ruotsia luovuttamaan 33 henkilöä Turkkiin epäiltynä yhteyksistä terrorismiin.

– Vaikka he ilmoittaisivat, että luovuttavat terroristit meille, emme usko heitä, Erdogan totesi tylysti.

Terroristijärjestöillä Erdogan viittaa kurdijärjestö PKK:hon, jota vastaan Turkki on taistellut vuosikymmeniä. Vaikka Erdogan puhuukin sekä Suomesta ja Ruotsista, tuntuu Ruotsin jäsenyys olevan hänelle ja Turkille isompi ongelma.

– Ruotsi on jo nyt terroristijärjestöjen keskus. Terroristit saavat puhua eduskunnassa ja heitä kutsutaan vierailuille. Heidän parlamentissaan on jopa PKK:ta kannattavia terroristeja. Ovatko he tulossa taivuttelemaan meitä? Ei kannata vaivautua, ei kannata väsyttää itseään.