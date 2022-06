Nato-jäsenyys jakaa kurdien mielipiteet Ruotsissa, mutta Turkista ollaan samaa mieltä – "Minun kutsuminen terroristiksi on naurettavaa"

Turkki on asettanut tiettyjä vaateita Ruotsille ja Suomelle Nato-jäsenyyttä varten. Yksi vaatimus sisälsi muun muassa Turkin terroristeiksi määrittelemien ihmisten palauttamista. Turkki on määritellyt Kurdistanin työväenpuolueen PKK:n sekä kurdijärjestöt PYD:in että YPG:n terroristisiksi organisaatioiksi.

– Suomi ja Ruotsi ottaa tämän hyvin vakavasti ja keskustelemme kaiken aikaa. Mutta mielestäni Turkilla on nyt vastuu etsiä ratkaisu, CNN siteeraa pääministeri Sanna Marinin toteamusta viime viikolta.

"Jos olet kurdi ja haluat vapautta, olet terroristi"

Ruotsissa on noin satatuhatta kurdia, ja he muodostavat prosentin Ruotsin väestöstä.

Ruotsalaiset jakautuvat Nato-kannoissaan

– Kurdina se koskee enemmän minua. Katso, mitä jotkut Nato-jäsenmaat ovat tehneet maassani. Maani on täysin tuhottu, hän toteaa, viitaten Persianlahden sotaan ja sen jälkeiseen Irakin kriisiin.

– Nato-maat ovat demokratioita, joille sananvapaus on tärkeää. Toivon, etteivät maat hyväksy Turkin tekoja.

Turkin vaatimukset on tulenarka aihe Ruotsissa. Monella henkilöllä, joita Turkki haluaisi karkottaa, on nykyään Ruotsin kansalaisuus. Siksi Ruotsi on pitänyt matalaa profiilia.