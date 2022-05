Turkki jämähti Suomen Nato-jäsenyyden tielle – nämä ovat syyt ja näin prosessi etenee jatkossa

Turkilta kapuloita rattaisiin

Turkki on toistaiseksi suhtautunut kielteisesti Suomen ja Ruotsin Nato-jäsenyyteen ja estänyt jäsenhakemusten käsittelyn Naton neuvostossa.

Nato-neuvosto käsittelee hakemukset

Neuvosto koostuu jokaisen 30 jäsenmaan Nato-suurlähettiläästä. Neuvosto hyväksyy liittymiskeskusteluiden aloittamisen. Ja kun Turkin tuki on varmistettu, on neuvoston yksimielinen kanta on suurella todennäköisyydellä selvä.