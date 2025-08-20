Hurja näky: Rekka ajoi 8 kilometriä ilmiliekeissä Turkissa

Turkin Samsunissa sattui hurja onnettomuus sunnuntaina 16. elokuuta.

Rekka oli kuljettamassa kemiallista lastia, kun sen jarrut vaurioituivat. Jarrut syttyivät palamaan sytyttäen koko rekan lastin tuleen. 

Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja istui palavassa rekassa kahdeksan kilometriä ennen kuin sai vauhdin pysäytettyä tiekaiteeseen. Kuljettaja onnistui pakenemaan palavasta ajoneuvosta, mutta sai lieviä vammoja ja toimitettiin sairaalaan tarkastettavaksi.

Lue myös: Turkissa voimakas maanjäristys – ainakin yksi kuollut, kymmeniä loukkaantunut

Palavat kemikaalit valuivat tielle jatkaen palamista matkan aikana. Samalla palava rekka sytytti läheisiä puita ja ajoneuvoja tuleen.

Tie oli suljettuna kaksi tuntia pelastuslaitoksen sammuttaessa liekkejä. 

