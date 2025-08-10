Turkissa voimakas maanjäristys

Turkin länsiosissa voimakas maanjäristys on tuhonnut rakennuksia, alueen viranomaiset kertovat.
Turkissa mitattiin sunnuntaina noin iltakahdeksalta paikallista aikaa maanjäristys, joka oli voimakkuudeltaan 6,1. Järistystä seurasi useita heikompia järistyksiä.
Järistys tapahtui Balikesirin maakunnassa. Sen kerrotaan kuitenkin tuntuneen useissa maan länsiosien suurkaupungeissakin, kuten pääkaupunki Istanbulissa ja Izmirissä.
Maan suuronnettomuus- ja hätätilavirasto AFADin mukaan järistys tapahtui noin kymmenen kilometrin syvyydessä.
Raportteja uhreista tai vahingoista ei ole toistaiseksi järistysalueilta saatu.