Epävarmuus kalvaa urheiluväkeä – SaiPa päätti kokeilla kepillä jäätä: "Aika näyttää, tuleeko joku bumerangi"

Hutchinson saapui Suomeen keskiviikkona. SaiPan urheilujohtaja Harri Aho kertoo MTV Urheilulle molarin jättävän oleskelulupahakemuksensa Maahanmuuttovirastolle (Migri) ensi viikolla.

– Normaalisti varattiin Migrilta aika, ja lähdetään oleskelulupaa hakemaan, Aho vahvistaa.

– Työhön perustuva muutto ja sopimus voimassa, ja sittenhän se päätäntävalta on lopulta virkailijalla, Aho tiivistää menettelyn pääpiirteet.

SaiPa toimii Hutchinsonin kanssa samoin kuin suomalaisessa urheilussa totuttiin toimimaan elokuun loppuun saakka. Urheilija saapui maahan 90 päivän viisumivapauden turvin ja hakee oleskelulupaa vasta Suomessa. Syyskuun alussa voimaan tullut ulkomaalaislain muutos sekoitti urheiluseurojen pelimerkit.

Maahanmuuttoviraston prosessinomistaja Assi Puistolahti selvitti MTV Urheilulle syyskuussa, ettei ulkomaalaislaki itse asiassa ammattilaisurheilun osalta muuttunut aiemmasta. Sen sijaan oleskeluluvan epäämisen yleiset perusteet ovat muuttuneet, Puistolahti kertoi.

Pääsääntönä on aina ollut, että ensimmäistä oleskelulupaa haetaan ennen Suomeen saapumista, mutta urheiluseurat ovat tottuneet toisenlaiseen käytäntöön. Lupaa on voinut aiemmin hakea Suomesta 90 päivän kuluessa viisumivapaasti tai viisumilla maahan saapumisesta. Tämä on ulkomaalaislain pykälän 81b nojalla edelleen mahdollista.

Muutos, joka liittyy oleskeluluvan epäämisperusteisiin ja huolettaa urheiluväkeä tulee tässä: Jos ilmenee, että hakija on käyttänyt maahantuloonsa lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitettua viisumia tai viisumivapautta vastoin todellista maahantulonsa tarkoitusta, oleskeluluvan epääminen voi tulla kysymykseen.

Ulkomaalaislaissa on kuitenkin erikseen pykälä, jonka mukaan ensimmäinen oleskelulupa voidaan myöntää myös Suomesta tehdyille hakemuksille, jos oleskeluluvan epääminen olisi hakijan kannalta ilmeisen kohtuutonta.

Koripallossa rohkaisevia esimerkkejä

Vyyhti on sekava.

Uutta lakitulkintaa on ehditty jo testata joitakin kertoja, kun Suomeen on kesken kauden saapunut koripalloilijoita Euroopan ulkopuolelta. Koripalloliiton kilpailujohtajan Tom Westerholmin mukaan ulkomaalaiset koripalloilijat, jotka ovat hakeneet oleskelulupaa Suomeen saavuttuaan, ovat sellaisen saaneet vanhaan tapaan vielä syyskuun alun lakimuutoksen jälkeenkin. Silti tilanne aiheuttaa epävarmuutta.

Huolena on, että tulkinnat voivat muuttua.

– Edelleen meillä on tullut urheilijoita maahan tämän ulkomaalaislain 81b-pykälän mukaisesti, jonka mukaan urheilija voi tulla viisumivapaasta maasta Suomeen tekemään urheilijan työtä enintään 90 vuorokaudeksi kutsun tai sopimuksen perusteella. Tällä perusteella pelaajat ovat tietysti maahan tulleet, mutta mitä näiden oleskelulupien kanssa tapahtuu, se on seuraava koetinkivi tässä.

Westerholmin mukaan Maahanmuuttovirastolta on pyydetty toimintaohjetta pitkin syksyä, mutta sellaista ei ole saatu.

– Tämä on kaikilla vähän tällaista kokeilua, että miten tämä mahtaa mennä, kun ei ole sitä virallista linjausta niin kuin oli aikaisemmin, Westerholm sanoo.

– Se, mitä on peräänkuulutettu on, että Migri hyväksyisi ihan julkisesti sen, että voidaan toimia urheilijoiden kanssa niin kuin aiemmin on toimittu.

Migrin prosessinomistaja Assi Puistolahden mukaan urheiluseurojen huoliin on luvassa vastaus jo lähiaikoina.

– Ensi viikolla seuroille on tulossa työnantajille kohdennettu tiedote, jossa on tietoa oleskelulupien myöntämisen tiukennuksista ja miten ne vaikuttavat nimenomaan ammattiurheilijan oleskeluluvan hakemiseen, Puistolahti sanoo.

Maahanmuuttovirasto on priorisoinut lähtömaasta tehtyjä hakemuksia, joiden käsittelyaika on ollut viime aikoina noin kaksi viikkoa. Suomesta jätettyjen oleskelulupien käsittely on vienyt noin 30 päivää. Mikäli hakemuksissa ilmenee lisäselviteltävää, käsittelyajat saattavat venyä.

SM-liiga kerää seurojen kokemuksia

Yksi lakitulkintojen kokeilijoista on SaiPa. Lappeenrantalaisseurassa nojataan oleskeluluvan saaneiden koripalloilijoiden kokemuksiin. Aho luottaa siihen, että Hutchinsonin oleskelulupaprosessi etenee tuttuja ratoja.

– Uskotaan siihen. Ainakin koripallossa kaikki on mennyt läpi, mitä on tullut kauden aikana, Aho sanoo.

– Aika näyttää sen, tuleeko jostain joku bumerangi. En osaa siitä sanoa tai arvioida ollenkaan. Meidän tapauksessamme prosessi pannaan heti käyntiin.

Urheilujohtaja Jussi Markkanen kertoo SM-liigan pyrkineen avustamaan seuroja muuttuneessa tilanteessa ja hankkimaan lisätietoa toimintatavoista.

– Tavataan ihmisiä taustalla ja yritetään selvittää, mikä se oikea toimintatapa on. Jos joku muuttuu, toimintatavatkin vähän muuttuvat. Seurat toki itse rekrytoivat ja hoitavat nämä. On pyritty keräämään tietoa heille, miten toimia.

Markkasen mukaan tilanne on aiheuttanut huolta. SM-liigaan ei kauden alun jälkeen ole tullut uusia pelaajia Euroopan ulkopuolelta ennen kuin vasta viime viikolla, joten asia ei ole ollut aiemmin näin ajankohtainen.

– On aina huoli. Me seurataan tilannetta tarkasti ja koetetaan viestiä päättäjille huolia, mitä havaitaan.