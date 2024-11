SaiPa jysäytti julmetun NHL-hankinnan!

Seura tiedottaa asiasta verkkosivuillaan . 32-vuotias kanadalainen on kiekkoillut kaikkiaan 521 NHL-ottelua Buffalon, Floridan ja Dallasin riveissä. Tänä syksynä Pysyk haki vielä NHL-paikkaa Anaheimin Ducksin harjoitusleiriltä. Edelliset NHL-pelit ovat kaudelta 2021–2022.

SaiPa tiedotti alkuviikosta NHL-taustaisen Mark Hutchinsonin sopimuksesta . Maalivahti on jo Lappeenrannassa. Pysyk matkustaa Etelä-Karjalaan tällä viikolla. Hän on joukkueen jäävahvuudessa ensi viikosta alkaen.

Lappeenrantalaisjoukkue on hurjassa liidossa. Seitsemän ottelun voittoputken aikana tilille on kertynyt kuusi peräkkäistä täyttä pistepottia. SaiPa on SM-liigassa sijalla neljä.