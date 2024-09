Suomen urheiluliigojen uhkakuvassa uusi käänne – Ammattilaisseurat yhä ihmeissään lain tulkinnasta

Ammattilaisurheilua harjoittavat seurat ovat halunneet lisätietoa uuden lain soveltamiskäytännöstä. Ulkomaalaislaki nimittäin edellyttää, että Suomeen Euroopan ulkopuolelta saapuvien oleskelulupa on voimassa jo ennen Suomeen saapumista.

MTV Urheilun haastattelema koripalloseura Helsinki Seagullsin talous- ja hallintajohtaja Aku Perho sanoi Maahanmuuttoviraston käsittelyaikalaskurin tarjoavan parhaillaan peräti kahden kuukauden käsittelyaikaa. Toimituksen tietojen mukaan myös koripallon 1-divisioonaseura on joutunut odottamaan Migrin päätöstä jo viikkojen ajan aivan sarjakauden alla.

All Over Press

All Over Press

Maahanmuuttoviraston prosessinomistaja Assi Puistolahti kertoo, ettei ulkomaalaislaki ole ammattilaisurheilun osalta muuttunut aiemmasta. Pääsääntönä on aina ollut, että ensimmäistä oleskelulupaa haetaan ennen Suomeen saapumista.

– Se, mikä on muuttunut, ovat oleskeluluvan epäämisen yleiset perusteet, Puistolahti toteaa.

Ulkomaalaislain pykälän 36 ensimmäisessä kohdassa on kirjaus, että oleskelulupaa ei myönnetä, jos on perusteltua epäillä, ettei lupaa ole haettu perusteella, joka vastaisi maahantulon todellista tarkoitusta. Tämän piiriin kuuluu esimerkiksi maahantulo lyhytaikaiseen oleskeluun tarkoitetulla Schengen-viisumilla, vaikka suunnitelmana olisi jäädä oleskelemaan maahan viisumin päättymisen jälkeen.

– Siihen tämä keskustelu ehkä nivoutuukin, että kun tätä epäämisperustetta ei ole aikaisemmin ollut laissa, niin tämä tekee sen, että Maahanmuuttoviraston tehtävänä on lainsäädäntöä soveltavana viranomaisena harkita sitä, onko perusteltua aihetta epäillä ulkomaalaisen hakeneen oleskelulupaa perusteilla, jotka eivät vastaa maahantulon todellista tarkoitusta, Puistolahti jatkaa.

Käsittely voi onnistua jopa viikossa

Toinen huolenaihe on koskenut lain soveltamisen mukanaan tuomia käsittelyaikoja. Puistolahti huomauttaa, että mainittu kaksi kuukautta on hakemusten lakisääteinen käsittelyaika, mutta Maahanmuuttoviraston omassa tulossopimuksessa tavoitteena on hakemusten käsittely 30 vuorokauden kuluessa.