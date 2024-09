Urheiluväki pöyristyi – lakimuutos ajaa seurat ahtaaseen rakoon: "Tosi kohtuutonta"

Kyse on ulkomaalaislain muutoksesta, joka astui voimaan syyskuun alussa. Urheiluväki on erityisen huolissaan siitä, että Suomeen töihin saapuvilla urheilijoilla tulisi uuden laintulkinnan mukaan olla voimassa oleva oleskelulupa jo ennen Suomeen saapumista. Aiemmin oleskeluluvan on voinut hakea Suomessa.

– Tällä hetkellä ulkomaalaislain muutos johtaa siihen tilanteeseen, että urheilijoiden tulee lähteä takaisin sinne lähtömaahansa hakemaan oleskelulupaa, esimerkiksi vaikka Pohjois-Amerikkaan, kun aikaisemmin on ollut ihan sujuva käytäntö, että oleskelulupaa on haettu Suomessa, ja ei ole tarvinnut odottaa sitä oleskelulupaa siellä lähtömaassa.

Ahvan mukaan lakimuutoksella ratkaistaan ongelmaa, jota urheilussa ei ole ollut. Hänen mukaansa urheilijoiden lisäksi kärsivät suomalaisseurat, joiden on tilanteen jatkuessa hankalampi saada ulkomaalaispelaajia riveihinsä. Ahvan mukaan on olemassa riski, että suomalaisen urheilun kilpailukyky ja houkuttelevuus heikkenevät, jos oleskelulupakäytäntöjä vaikeutetaan liikaa.

"Menisi todella vaikeaksi"

"Tilanne on tosi huolestuttava"

– Oikeastaan pääasia on se, että ratkaisu tulisi nopeasti, koska tilanne on tällä hetkellä tosi huolestuttava monissa urheiluseuroissa, Ahva sanoo.

– Jos lakitulkintaa pystytään muuttamaan niin, että urheiluseuroille tehdään ohjeistus. Toinen ratkaisu on sitten muuttaa lakia tarvitaessa. Jos tulkintaa ei saada muutettua, sitten on ehdottomasti lain muutoksen paikka.

– Tämä on vakava asia Suomelle ja Suomen urheilulle. Se on huono asia, jos Suomeen ei saada ammattiurheilijoita. Se on myös huono asia, että heille tulee olemaan tosi haastava saada näitä lupia. He joutuvat matkustamaan edestakaisin, Bergqvist sanoo.