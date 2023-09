Kansalaisuus- ja oleskelulupalakien kiristysten pelätään heikentävän Suomen vetovoimaa

– Jos tehdään kiristyksiä kansalaisuuden ja pysyvän oleskeluluvan saantiin, niin se asettaa meidät huonompaan asemaan kilpailemaan globaaleista huipuista. Ja me tarvitsemme monenlaista työperäistä maahanmuuttoa, kyse ei ole vain huippuosaajista, sanoo STT:lle Suomen ekonomien erityisasiantuntija Ted Apter.

Apterin mukaan kyse on siitä, kokeeko ihminen olonsa tervetulleeksi vai liittyykö asiaan epävarmuutta. Hänen mukaansa esimerkiksi start up -alalta on kuulunut viestiä, että epäselvyys ja epävarmuus ovat lisääntyneet, mikä voi vaikeuttaa rekrytointia.