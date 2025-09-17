Montreal Canadiensin päävalmentaja Martin St. Louis odottaa Patrik Laineelta hyvää NHL-kautta.

Laineen debyyttikausi Montrealissa oli monella tapaa vuoristorataa. Rikkonaisen kesän jälkeen Laine loukkasi polvensa jo harjoitusottelussa, ja suomalainen joutui pariksi kuukaudeksi sivuun.

Pelikuntoon toivuttuaan maaliverkot heiluivat lupaavalla tahdilla, mutta kauden edetessä maalitahti hiipui ja peliaika putosi. Laine kertoi kesällä MTV Urheilulle, että kautta edeltänyt rikkonainen kesä alkoi loppukautta kohden näkyä peliotteissa.

Montrealissa Laineen peliesityksiin on avauskauden aikana suhtauduttu kärsivällisesti.

– Viime kaudella hänellä oli leikkaus alla, eikä hän ollut pelannut pitkään aikaan. Hän kävi läpi joitain asioita. Me olimme innoissamme hänestä ja halusimme hänen nauttivan taas pelaamisesta. En usko, että näimme oikeaa versiota Patrik Laineesta tuon takia, Montrealin päävalmentaja Martin St. Louis sanoo lehdistötilaisuudessa.

Nyt tilanne on täysin erilainen. Laine on saanut harjoitella koko kesän terveenä, mikä nostattaa odotuksia suomalaistähteä kohtaan. St. Louis odottaa suomalaistähdeltään kovaa kautta.

– Nyt hän tietää, miten me teemme asiat täällä. Kaupunki ei ole enää hänelle vieras. Olen innoissani siitä työmäärästä, jonka hän on tehnyt kesällä. Uskon siihen, että se näkyy myös jäällä ja näemme hänestä parhaan version tälla kaudella, St. Louis ennakoi.