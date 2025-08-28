Joel Harkimolta rehellinen päivitys: "Vaikka kesä oli vaikea"

Joel Harkimolta rehellinen somepäivitys.

Kesällä eronnut Joel Harkimo kertoo kuulumisensa tuoreella Instagram-postauksellaan.

Ulkona kuvatulla videolla Harkimo istuu auringossa kalliolla. Videon taustalla soi ruotsalaisen Hov1-yhtyeen kappale Hon dansar vidare i livet.

Videolle Harkimo on kirjoittanut pohdiskelevan tekstin.

– Vaikka kesä oli vaikea ja mulla on ollut tosi paljon käsiteltävää, niin pikkuhiljaa tuntuu siltä, että tunnelin päässä on valoa, vaikka vielä ei olla ihan siellä. Joten jos sulla on tällä hetkellä vaikeaa, niin ajan kanssa asiat kääntyy kyllä. Siihen pitää vaan uskoa, eikä saa luovuttaa. Ja vaikka tuntuu, että olisit yksin, niin et sä ole, joten tosi paljon voimia just sulle.

Mikäli julaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

Harkimo ja Janni Hussi kertoivat heinäkuun puolivälin tienoilla Instagramissa, että he jättävät avioerohakemuksen.

Harkimoiden perhettä on kohdannut tänä vuonna myös kaksi suurta surua. Amanda Harkimon veli Oliver Harkimo menehtyi 18. heinäkuuta vain 33-vuotiaana. Oliver oli Joel Harkimon serkku.

Oliver ja Amanda Harkimon isä ja Joel Harkimon setä Roy Harkimo menehtyi tämän vuoden helmikuussa.