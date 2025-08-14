Janni Hussi avautuu podcastissa avioeron jälkeisistä tunnelmistaan: "Äärimmäisen raskasta"

Janni Hussi kertoo Sana on vapaa -podcastissa, että hänen elämänsä on on ollut avioeron jälkeen raskasta.

Juontaja ja rallikartturi Janni Hussi avautuu hänen ja Sointu Borgin luotsaaman Sana on vapaa -podcastin tuoreimmassa jaksossa voinnistaan avioeron jälkeen.

– Raskasta on, en aio valehdella. On äärimmäisen raskasta ja varmasti yksi elämäni hankalimmista asioista, joita olen läpikäynyt ellei jopa hankalin. Ja varmasti ne ihmiset, jotka ovat samassa tilanteessa tai kokeneet jotakin vastaavaa, tietävät, mistä minä puhun. Päivä kerrallaan, keskityn perusasioihin eli hengittämän ja syömään, niin sillä tästä varmasti jossain vaiheessa selviää.

Hussi ja Joel Harkimo ilmoittivat erostaan heinäkuun puolivälin tienoilla Instagramissa. He kertoivat syyksi erilaiset tulevaisuuden näkemykset

– Me ollaan tämän kevään aikana tultu useiden keskustelujen jälkeen lopputulokseen, että meidän tulevaisuuden visiot eivät lopulta kohtaa. Pitkän harkinnan jälkeen ollaan tultu siihen päätökseen, että tulemme jättämään avioerohakemuksen lähiviikkoina ja jatkamme elämässä ystävinä, kaksikko kertoi Instagramissa 16. heinäkuuta.

Janni Hussi ja Joel Harkimo alkoivat seurustella vuonna 2018 ja avioituivat vuonna 2023.

Janni Hussi kertoi, että avioero on ollut hänen elämänsä hankalin asia, jonka hän on joutunut käymään läpi.Matti Matikainen