Radiossa käyty keskustelu poiki Janni Hussille yllättävän pestin – rallikuski soitti kesken lähetyksen ja pyysi juontajaa kartturikseen

Linnonmaa ja Pajari keskustelivat hetken aikaa siitä, minkälainen kyseessä oleva kisa on ja millaisella radalla se ajetaan. Linnonmaata kiinnosti myös, kuinka ammattitaitoinen kartturin tulee olla.

– Vai onko se enemmän vain, että haluat näyttää minkälainen tämä reissu on? Linnonmaa kysyi.

Pajari totesi, että hänellä on ajatuksena sekä kartuttaa Hussin ammattitaitoa että näyttää, millainen reissu on kyseessä. Hän lisäsi myös, että tulevaan koitokseen on vielä muutama kuukausi aikaa.