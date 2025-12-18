Hormuzin saaren rannat värjäytyivät verenpunaisiksi tiistaina. Taustalla on ilmiö, joka värjää myös Marsin planeettaa.
Hormuzin saarella Iranissa kuvattiin tiistaina rankkasateen jälkeen hämmästyttävä näky, kun vesi ja ranta värjäytyivät verenpunaisiksi.
Ilmiötä on nimitetty pahaenteisesti "verisateeksi", mutta yliluonnolliselta näyttävän näyn takana on täysin luonnollinen selitys.
Persianlahdella sijaitsevan Hormuzin saaren rannat ovat tunnettuja punertavasta värityksestään, ja toisinaan luonnonvoimat voimistavat väriloiston täyteen hehkuunsa.
Saaren maaperässä on runsaasti rautaoksideja ja etenkin hematiittia. Myös verikiveksi kutsuttu mineraali on osaltaan syypää esimerkiksi Marsin punertavaan väriin.
Verenpunaiset virtaukset syntyvät, kun sadevesi huuhtoo mineraaleja maaperästä värjäten rantahiekan ja veden.