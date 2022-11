Iranin päävalmentaja kävi lämpöisenä BBC:n toimittajalle MM-kisoissa – "Kysyn nyt sinulta yhtä asiaa"

Iranissa on käynnissä hallintoa vastustavat valtavat mielenosoitukset, joiden taustalla on nuoren Mahsa Aminin kuolema. Amini kuoli Iranin siveyspoliisin käsissä. Khalil oli kysynyt aiheesta Taremilta ja lehdistötilaisuuden jälkeen nähtiin tulistunut portugalaisluotsi.

– Kysyn nyt sinulta yhtä asiaa. Mikset esitä kysymyksiä muille valmentajille muista kulttuureista? Se on vain reilua. Miksi et kysy Gareth Southgatelta (Englannin päävalmentaja), että mitä hän ajattelee Englannista ja Yhdysvalloista, jotka jättivät Afganistanin ja kaikki naiset yksin, Queiroz tivasi.

– Heillä (toimittajat) on oikeus kysyä kysymykset, jotka ovat heidän mielestään oikeita kysymyksiä. Meillä on oikeus antaa oikeat vastaukset. Se ei ole meille ongelma, Queiroz sanoi.

Iran on ollut MM-kisojen aikana runsaasti otsikoissa. Joukkueen pelaajat eivät laulaneet turnauksen avausottelussa Iranin kansallislaulua, mikä tulkittiin protestina nykyhallinnolle. Joukkue sai tuolloin kiitosta teostaan. Toisessa ottelussa he kuitenkin lauloivat kansallislaulun ja pelaajat saivat tästä kritiikkiä. Yleisön seassa on nähty lukuisia iranilaiskannattajia, jotka ovat osoittaneet mieltään Iranin hallintoa vastaan.