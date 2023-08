Mestarisuosikin julkaisu aiheutti someraivon jalkapallon MM-kisoissa – "Sen pitäisi johtaa vangitsemiseen"

Vaisusti 0-0-tasalukemiin Portugalin kanssa lohkovaiheen viimeisessä ottelussa päätynyt Yhdysvallat kohtaa sunnuntaina neljännesvälierässä Ruotsin. Joukkue on paraikaa Melbournessa valmistautumassa sunnuntain koitokseen. Perjantaina joukkueen sometilille ilmestyi iltavalaistuksessa järjestetyistä harjoituksista.

– Under the lights in Melby (Melbyn valojen alla), luki julkaisun jakotekstissä.