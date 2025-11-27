SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman toteaa Suomen Atlantti-seurassa pitämässään puhessa, että Kanada olisi luonteva kumppani Suomelle ja muille Pohjois-Euroopan JEF-yhteistyötä tekeville maille.

Euroopan on oltava aktiivinen ulko- ja turvallisuuspolitiikan uudistamisessa, kun suhde Yhdysvaltoihin on muuttunut, sanoo Antti Lindtman (sd.).

Hän nostaa esiin erityisesti Kanadan, joka on Euroopan tavoin uudessa tilanteessa presidentti Donald Trumpin ailahtelevan ulkopolitiikan vuoksi.

– Kanada hakee nyt aktiivisesti uusia kumppanuuksia, luonnollisesti Euroopan ja Pohjoismaiden suunnasta. Ja meillä olisi tarjota sekä Kanadaa että meitä hyödyttävä yhteistyön muoto ja ratkaisu.

Lindtmanin mukaan Pohjois-Euroopan niin sanottu JEF-yhteistyö olisi luonteva kehys puolustussuhteiden lähentämiselle. JEF (Joint Expeditionary Force) on Britannian johtama ja kriisinhallintaan keskittyvä nopean toiminnan joukko, joka on perustettu vuonna 2012.

Yhteistyössä on mukana kymmenen maata, joita ovat kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat, Britannia sekä Alankomaat. JEF:in toiminta-alueita ovat etenkin Pohjois-Atlantti ja arktinen alue.

Suomella strateginen intressi

Lindtman kommentoi Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa torstaina Suomen Atlantti -seurassa pitämässä puheessa. Hänen mukaansa Suomella on merkittävä strateginen intressi edistää puolustusyhteistyötä Kanadan kanssa, sillä tämä vahvistaisi JEF:in uskottavuutta ja kykyä sitoutua kriiseissä.