Antti Häkkänen: Nato-jäsenyys ja USA-yhteistyö avaavat uudet markkinat Suomen puolustusteollisuudelle

Uusia mahdollisuuksia suomalaisyrityksille

Euroopan ilmapuolustus retuperällä – Suomessa parempi tilanne

Financial Times-lehden saamien tietojen mukaan NATO-mailla on Keski- ja Itä-Euroopassa vain viisi prosenttia siitä ilmapuolustuksesta, joka tarvittaisiin täysimittaisen hyökkäyksen torjuntaan.

Haukkuja Ukrainan tukea jarruttavalle Unkarille

– Tämä on äärimmäisen vakava kysymys. He siis tällä hetkellä jäädyttävät tätä Ukrainan aseapuun tarkoitettua rahallista tukipakettia. Ja Ukrainassa on kriittinen tilanne rintamalla. Eli tämä on hyvin häikäilemätöntä politiikkaa, syytti Häkkänen.