EM-kisoissa draamaa – Susijengin mahdolliselle välierävastustajalle surkeita uutisia

Saksan koripalloliitto tiedotti, että miesten maajoukkueen päävalmentaja Alex Mumbru ei tule enää toimimaan joukkueensa päävalmentajana EM-kisoissa. Saksa on Susijengin mahdollinen välierävastustaja.

Saksan lajiliitto kertoi, että Mumbru piti tunteikkaan tapaamisen pelaajien kanssa. Apuvalmentaja Alan Ibrahimagic toimii lopputurnauksen ajan päävalmentajan tehtävässä, jota hän hoiti myös lohkovaiheessa.

Mumbru oli joutunut kisojen alla Tampereella sairaalaan akuutin infektion takia ja ollut sivussa alkulohkon pelien ajan. Hän oli mukana Portugalia vastaan pelatussa neljännesvälierässä.

– Olen ymmärtänyt viimeisien päivien aikana, että en ole fyysisesti valmis valmentamaan kentän laidalta joukkuetta. Olen päättänyt muuttaa valmennustiimin rooleja ja antaa Alanille vetovastuun päävalmentajana. Tulen yhä olemaan penkillä kannustamassa joukkuetta ja jatkamme läheistä yhteistyötä. Uskon, että tämä on paras tapa auttaa joukkuetta menestykseen, Mumbru sanoi.

Saksa on Turkin lisäksi ainoa maa, joka on voittanut kaikki ottelunsa EM-kisoissa. Se kohtaa puolivälierässä Slovenian. Tuon ottelun voittaja pelaa välierässä joko Suomea tai Georgiaa vastaan. Molemmat ottelut pelataan keskiviikkona.