Tosi kyseessä, Susijengi! Näin EM-turnaus nyt jatkuu

Koripallon miesten EM-turnauksen kahdeksan parasta joukkuetta on löydetty. Mukana on Suomi, joka eteni toiselle pudotuspelikierrokselle upeiden vaiheiden jälkeen. Puolivälierien aikataulut on julkaistu.
Susijengi kohtaa keskiviikkona puolivälierässään Georgian, joka on toinen kahdeksan joukkoon yltänyt selkeä yllättäjä. Suomi pamautti jättisensaation pudottamalla Serbian, ja Georgia hoiteli itsensä eteenpäin kellistämällä Ranskan.
Sunnuntain toisena neljännesvälieräpäivänä Georgian lisäksi jatkoon menivät Puola, Slovenia ja Kreikka.
Suomi on lähtötilanteessa ennakkosuosikki omassa puolivälierässään. Susijengi on maailmanlistalla sijalla 20, Georgia neljä sijaa perässä. Maat kohtasivat jo EM-karsinnoissa, ja Georgialla on turvanaan hyvät muistot, sillä se vei molemmat kohtaamiset.
Puolivälierät pelataan tiistaina ja keskiviikkona. Suomi on vuorossa jälkimmäisenä päivänä klo 17.
EM-koripallo, puolivälierät:
Tiistai 9.9.
17.00 Turkki–Puola
21.00 Liettua–Kreikka
Keskiviikko 10.9.
17.00 Suomi–Georgia
21.00 Saksa–Slovenia
Otteluiden voittajat etenevät mitalipeleihin. Suomi–Georgia-parin voittaja kohtaa välierässä Saksan tai Slovenian.
Korjaus klo 8.23: Päivämäärät viilattu oikeiksi.