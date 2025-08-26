Susijengin EM-vastustajan päävalmentaja sairaalaan Tampereella

Susijengin EM-lohkossa pelaavan Saksan päävalmentaja Alex Mumbru, 46, on joutunut sairaalahoitoon Tampereella.

Asiasta kertoo Saksan koripalloliitto. Tiedotteen mukaan päävalmentaja Alex Mumbru kärsii akuutista infektiosta. Hänen kerrotaan olevan sivussa Saksan EM-turnauksen avausottelusta, kun joukkue kohtaa keskiviikkona päiväpelissä Montenegron.

– Päävalmentaja vietiin varotoimenpiteenä eilen sairaalaan Tampereella. Hän on edelleen sairaalahoidossa, mutta hänen tilansa on parantunut jo huomattavasti, liiton tiedotteessa avataan.

Espanjalaisen Mumbrun tarkkaa paluuaikataulua ei tiedetä. Päävalmentajan tehtäviä hoitaa väliaikaisesti Alan Ibrahimagic.

Saksa pelaa Tampereen lohkossa yhdessä Suomen, Montenegron, Ruotsin, Ison-Britannian ja Liettuan kanssa. Susijengi haastaa Saksan 3. syyskuuta. 

Saksan miesten maajoukkue on hallitseva maailmanmestari ja EM-pronssimitalisti.

