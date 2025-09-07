Pettymys EM-kisoissa: Päävalmentaja erosi ja kirosi

Gianmarco Pozzeccon aika Italian koripallomaajoukkueen peräsimessä on päättynyt. Italia hävisi EM-turnauksen neljännesvälierissä Slovenialle.
Pozzecco johdatti Italian puolivälieriin saakka vuoden 2022 EM-kisoissa ja vuoden 2023 MM-turnauksessa. Nyt tie nousi kuitenkin pystyyn ensimmäisessä pudotuspelissä Sloveniaa vastaan. Slovenia voitti pelin 84–77.
Italialaisluotsin mukaan hän oli tehnyt päätöksensä erostaan hyvissä ajoin.
– Tämä oli viimeinen otteluni Italian maajoukkueen valmentajana. Haluan kiittää puheenjohtajamme Giovanni Petruccia siitä, että hän antoi minulle kunnian tulla maajoukkueen valmentajaksi. Sydämestäni sanottuna tämä oli ehkä... Ehkäpä varmasti elämäni parasta aikaa, Pozzecco sanoi lehdistötilaisuudessa.
Pozzeccon tunteet tulivat voimakkaimmin esiin, kun hän puhui pelaajistaan. Voimasanoilta ei säästytty.
– Rakastan heitä kaikkia. En välitä paskaakaan siitä, millainen valmentaja olen. En keskity siihen. En keskity uraani. En välitä v*ttuakaan siitä, mitä ajattelette minusta. Elämässäni, valmentajaurallani, keskityn vain heihin.
– Tänään olen todella surullinen, en siksi, että hävisin pelin, vaan siksi, että näen heidän kärsivän. Ja voin olla maailman huonoin valmentaja, en välitä siitä hevonv*ttua. Uskokaa minua. En valehtele.