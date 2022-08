Susijengi teki historiaa – MM-kisapaikka ensimmäisenä Euroopasta: "Tämähän oli Ruotsin kanssa sovittu juttu"

Jatkokarsintalohkon kolme parasta etenee MM-kisoihin, eikä Suomi voi enää jäädä kolmen kärjen ulkopuolelle. Suomi on voittanut kahdeksasta ottelustaan seitsemän. Lohkossa toisena olevalla Suomella on karsintoja jäljellä neljä ottelua.

Jatkokarsintalohkon kärjessä on Saksa, joka on voittanut Suomen tavoin kahdeksasta ottelustaan seitsemän. Slovenia pitää lohkon kolmospaikkaa ennen Ruotsia, Israelia ja Viroa.

– Isot kiitokset Ruotsin suuntaan meille mieluisasta tuloksesta. Tässä vaiheessa on syytä olla suunnattoman ylpeä koko ryhmästä ja yhteisestä saavutuksestamme. Vähän ollaan aikataulussa edellä, mutta ehkä se on tällaisessa tapauksessa suotavaa, Suomen päävalmentaja Lassi Tuovi sanoi Koripalloliiton tiedotteessa.

"Historiallinen hetki suomalaisessa koripallossa"

Suomi on pelannut kerran aiemmin miesten MM-kisoissa, kun se pääsi villillä kortilla mukaan vuoden 2014 lopputurnaukseen. Suomi on ensimmäinen joukkue Euroopan MM-karsinnoissa, joka on varmistanut lopputurnauspaikkansa ensi vuoden kisoihin.