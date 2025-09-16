Saksan koripallomaajoukkueen valmentaja Alex Mumbru jäi pois EM-kisojen mestaruusjuhlista Frankfurtissa, koska hänet vietiin Barcelonan sairaalaan saavuttuaan Riiasta kotiin.
Espanjalaislehti Mundo Deportivon mukaan Mumbrun on vietettävä seuraavat 15 päivää sairaalassa. Mumbru kärsii haimatulehduksesta, eikä ole vielä palautunut. Noin kahden viikon levon jälkeen espanjalaisvalmentaja joutuu sappirakon leikkaukseen.
Mumbru, 46, lähti EM-kisoihin Saksan päävalmentajana, mutta joutui viideksi yöksi Tampereen yliopistolliseen sairaalaan jo ennen lohkovaiheen alkua.
Espanjalainen palasi sen jälkeen kentän laidalle, mutta antoi apuvalmentaja Alan Ibrahimagicin ottaa ohjat hallitsevan mestarijoukkueen luotsaamisesta terveysongelmiensa vuoksi. Bildin mukaan Mumbrun paino putosi sairastelun keskellä jopa seitsemän kiloa.
Mumbru kuitenkin sinnitteli ja jaksoi pysyä Saksan valmennustiimin tukena aina EM-turnauksen loppuun saakka. Sinnikkyys palkittiin, sillä finaalissa Saksa päihitti Turkin.
Mumbrun sitkeys Saksan menestyksekkään EM-turnauksen aikana on MD:n mukaan tehnyt vaikutuksen sekä Barcelonassa häntä tutkineisiin lääkäreihin että koko koripalloyhteisöön.