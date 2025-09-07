Serbimedia lynkkaa omansa – päävalmentaja halutaan ulos

Susijengi järkytti koripallomaailmaa voittamalla Serbian EM-neljännesvälierissä lauantaina. Serbia on tottunut menestymään, ja nöyryytystä Suomea vastaan kuvailtiin häpeälliseksi. Päävalmentajalle oltiin myös jakamassa nopeasti kenkää.

Serbialaismediassa Pesicille oltiin heti jakamassa potkuja Suomea vastaan kärsityn nöyryytyksen jälkeen, vaikka mitään virallista päätöstä tai kommentteja päävalmentajan pestin loppumisesta ei ole kuulunut. Serbialaisen Informer-lehden pääartikkelissa sunnuntaiaamuna keskityttiin lähinnä miettimään Pesicille korvaajaa.

– Kuten tiedetään, Pesic jatkoi sopimustaan liiton kanssa viime vuonna EM-kisojen loppuun asti, mikä tarkoittaa, että hänen kautensa on käytännössä ohi, Informerissa sanotaan.

Informer keskittyy artikkelissaan listaamaan kovan tason serbivalmentajia, jotka voisivat pelastaa tilanteen seuraavissa kisoissa, ikään kuin Pesicin potkut tai eroaminen olisi varmaa.

Serbiankielisellä Eurobasket-sivustolla Suomi-tappion syy vieritettiin suoraan päävalmentajan harteille.

– Onko millään muulla maalla yhtä paljon laadukkaita pelaajia (kuin Serbialla)? Eurobasket-sivustolla hämmästellään.

– Tätä pitäisi kutsua oikealla nimellä: "Serbian häpeällinen tappio".

– Jos tappio olisi tullut Saksalle, Kreikalle Ranskalle, Espanjalle tai Italialle, olisi sen voinut hyväksyä jotenkin, mutta kaikella kunnioituksella Suomea kohtaa, heidän ei olisi pitänyt horjuttaa Serbian kaltaista joukkuetta.

Suomi pussitti Serbiaa vastaan komeat 92 pistettä. Sen lisäksi Susijengi kunnostautui erityisesti hyökkäyspään levypalloissa kahmimalla niitä peräti 20 kappaletta.

– Kultamitali oli realistinen tavoite Serbialle, mutta kisat päättyivät tuskallisesti.

Suomi voitti Serbian 92–86 ja eteni puolivälieriin joko Georgiaa tai Ranskaa vastaan.