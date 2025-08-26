Legendalta railakas linjaus – Susijengi, saa suorittaa!

Nykyään Uudessa-Seelannissa valmentava Susijengin entinen suurpelaaja Petteri Koponen on naulannut tavoitteen EM-kotikisat keskiviikkona aloittavalle koripallomaajoukkueelle.
Mahdollisuus on Susijengille uniikki, sillä se pääsee tavoittelemaan EM-menestystä parhaalla mahdollisella joukkueella. Lohkovaiheen se pelaa Tampereella.
Susijengin kokenut kaarti ja päävalmentaja Lassi Tuovi ovat kommentoineet odotuksia varovasti ja alleviivanneet ottelu kerrallaan etenemistä. Toisenlaisiakin linjauksia on kuultu. Esimerkiksi Susijengin 18-vuotias superlupaus Miikka Muurinen on puhunut rohkeasti mitalista.
– Kyllähän meillä on näitä rääväsuita, jotka sanovat kaikennäköistä, Sasu Salin, 34, virnisteli MTV Urheilun haastattelussa maanantaina.
Räväkkää asennetta suosii myös Petteri Koponen, joka päätti maajoukkueuransa vuoden 2022 EM-kisoihin. Suomi taipui siellä niukasti puolivälierissä.
– Kärkinelikkoon! Nyt mennään! Koponen löylytti X:ssä tiistaina.
Susijengi kohtaa turnauksen avausottelussaan Ruotsin keskiviikkona klo 20.30 alkaen.
Mistä asetelmista Susijengi lähtee EM-parketille? Lisää aiheesta yllä katsottavassa Tulosruutu-jutussa.