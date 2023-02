Elon Muskin auto ammuttiin avaruuteen tasan viisi vuotta sitten – et ikinä arvaa, kuinka monta kilometriä se on matkannut

6. helmikuuta 2018 Falcon Heavyn mukana avaruuteen laukaistu auto on matkannut yhteensä jo yli neljä miljardia kilometriä ja on tällä hetkellä jossakin Auringon tuolla puolen kierrettyään tähden jo kolmesti. Auton oletettua kiertorataa ja arviota tämänhetkisestä sijainnista voi seurata esimerkiksi Where is Roadster? -sivustolta löytyvällä työkalulla.