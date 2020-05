Valtava pamaus tallentui videolle: Elon Muskin SpaceX:ää kohtasi katastrofi vain päivä ennen historiallista avaruussukkulan laukaisua – yhtiön prototyyppiraketti tuhoutui räjähdyksessä

Kyseessä on alus, jolla on tarkoitus lentää avaruuteen myöhemmin – se ei siis liity suoraan tämänpäiväiseen, historialliseen avaruuslentoon .

Boca Chicassa yksityisellä laukaisualueella tapahtunut räjähdys onnistuttiin taltioimaan useille videoille, joista yksi on nähtävissä yllä olevalta videolta.

Videolta on myös kuultavissa, kuinka lähistöllä olleet autot reagoivat valtavaan pamaukseen.

Elon Muskilla kunnianhimoiset tavoitteet

Starship on noin 120-metrinen alus, joka on suunniteltu kuljettamaan niin ihmisiä kuin kaikkiaan 100 tonnia painavan lastin Kuuhun tai Marsiin.

SpaceX-yrityksen perustajalla Elon Muskilla on kunnianhimoinen tavoite: Hän aikoo tehdä kuulennoista mahdollisia myös tavallisille ihmisille.

Projektin tavoitteena on, että ensimmäiset matkustajat pääsisivät lentämään kuun ympäri jo vuonna 2023. Marsin valloitus on määrä alkaa 2030-luvulla. Menestyneen yrittäjän ja sijoittajan haaveena on päästä rakentamaan punaiselle planeetalle siirtokuntia.