Katso koko lista kenraalikunnan ja puolustushallinnon ylennyksistä Tasavallan presidentti on Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta myöntänyt ylennyksiä. All Over Press Julkaistu 13 minuuttia sitten Tähän artikkeliin on koottu tasavallan presidentin Alexander Stubbin itsenäisyyspäivänä myöntämät kenraalikunnan ja puolustushallinnon ylennykset. Itsenäisyyspäivän ylennykset kenraalikunnassa Tasavallan presidentti on Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2025 ylentänyt kenraalimajuri Rami Saaren kenraaliluutnantiksi, prikaatikenraali Pekka Turusen kenraalimajuriksi ja eversti Jaro Kesäsen prikaatikenraaliksi. Kenraaliluutnantti Rami Saari on toiminut Puolustusvoimien henkilöstöpäällikkönä vuodesta 2022. Aikaisemmin hän on palvellut muun muassa Pääesikunnan komentopäällikkönä ja Maavoimien operaatiopäällikkönä. Hänet ylennettiin kenraalimajuriksi vuonna 2022. Kenraalimajuri Pekka Turunen on palvellut Pääesikunnan tiedustelupäällikkönä vuodesta 2023. Aiemmin hän on palvellut muun muassa ainelaitoksen johtajana Maanpuolustuskorkeakoulussa, puolustusasiamiehenä Moskovassa, apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnassa ja osastopäällikkönä Puolustusvoimien tiedustelulaitoksessa. Prikaatikenraaliksi hänen ylennettiin vuonna 2023. Prikaatikenraali Jaro Kesänen on 1.12.2025 aloittanut Maanpuolustuskorkeakoulun rehtorina. Aiemmin hän on palvellut muun muassa erityisavustajana Naton päämajassa Brysselissä, apulaisosastopäällikkönä Pääesikunnassa sekä Utin jääkärirykmentin komentajana. Everstiksi hänet ylennettiin vuonna 2017. Itsenäisyyspäivän ylennykset puolustushallinnossa Tasavallan presidentti on Itsenäisyyspäivänä 6. joulukuuta 2025 everstiksi ylentänyt everstiluutnantit Henrikki Haapamäen ja Teemu Pöystin Ilmavoimien esikunnasta, Sami Jaakkolan, Kalle Leinosen, Inka Niskasen sekä Pasi Seppälän Pääesikunnasta, Risto Leinosen Puolustusvoimien logistiikkalaitokselta, Petri Majurin Maasotakoulusta, Tatu Mikkolan Kaartin jääkärirykmentistä sekä Janne Viitasalon Maavoimien esikunnasta. Insinöörieverstiksi ylennettiin insinöörieverstiluutnantti Vesa Kivelä Räjähdekeskuksesta. everstiluutnantti Henrikki Juhana HAAPAMÄKI (Ilmavoimien esikunta) everstiluutnantti Sami Petteri JAAKKOLA (Pääesikunta) everstiluutnantti Kalle Matti Johannes LEINONEN (Pääesikunta) everstiluutnantti Risto Matti LEINONEN (Puolustusvoimien logistiikkalaitos) everstiluutnantti Petri Olavi MAJURI (Maasotakoulu) everstiluutnantti Tatu Eero Juhani MIKKOLA (Kaartin jääkärirykmentti) everstiluutnantti Inka Johanna NISKANEN (Pääesikunta) everstiluutnantti Teemu Olavi PÖYSTI (Ilmavoimien esikunta) everstiluutnantti Pasi Mikael SEPPÄLÄ (Pääesikunta) everstiluutnantti Janne Heikki Antero VIITASALO (Maavoimien esikunta) insinöörieverstiluutnantti Vesa Tapio KIVELÄ (Räjähdekeskus) majuri Sami Tapani FRIBERG (Pääesikunta) majuri Teppo Tuomo HEIKKINEN (Pääesikunta) majuri Juha Mikael JÄRVINEN (Ilmavoimien esikunta) majuri Simo Heikki KAARINIEMI (Pääesikunta) majuri Kimmo Sakari KAIPAINEN (Maanpuolustuskorkeakoulu) majuri Jussi Matias KITINOJA (Panssariprikaati) majuri Mikko Raimo Olavi KORHONEN (Lapin lennosto) majuri Timo Tapio KORPIMÄKI (Pääesikunta) majuri Mika Henrik KUIKKA (Pääesikunta) majuri Juha Viktor KUKKOLA (Maanpuolustuskorkeakoulu) majuri Pekka Ilmari KÄRNÄ (Lapin lennosto) majuri Vesa Heikki Antero LASSILA (Pääesikunta) majuri Matti Veikko Juhani MUSTANOJA (Pääesikunta) majuri Jussi Sakari PAJUNEN (Maasotakoulu) majuri Toivo Samuli POLLOCK (Maavoimien esikunta) majuri Markus Eemil RAJAMÄKI (Ilmasotakoulu) majuri Hannu Tapani RINTALUOMA (Pääesikunta) majuri Riku Juhani ROSTI (Maanpuolustuskorkeakoulu) majuri Markku Antero SAARELAINEN (Maasotakoulu) majuri Vesa Pekka SIISKONEN (Pääesikunta) majuri Lauri Elias SIPARI (Pääesikunta) majuri Jyrki Viljami SULASALMI (Ilmavoimien esikunta) majuri Otso Esa Petteri SUTELA (Pääesikunta) majuri Jaakko Juhani TUOMI (Maavoimien esikunta) majuri Eerika Irene VAAHTOVUO (Maasotakoulu) majuri Ilkka Vesa Ossian VIISTEENSAARI (Pääesikunta) Insinöörieverstiluutnantiksi: insinöörimajuri Juho Petri INGALSUO (Panssariprikaati) insinöörimajuri Harri Mikael KESKIMÄKI (Pääesikunta) insinöörimajuri Jere Jeremias Oskari KIVIHARJU (Pääesikunta) insinöörimajuri Jani Ville Sakari MYLLYKOSKI (Järjestelmäkeskus) insinöörimajuri Mika Kristian RAJALA (Pääesikunta) insinöörimajuri Krista Maarit SIIK (Pääesikunta) insinöörimajuri Perttu Juhani SILVOLA (Puolustusvoimien tutkimuslaitos) insinöörimajuri Niina Maarit Hannele SNÖ (Pääesikunta) komentajakapteeni Heidi Anna Maria ASP (Maanpuolustuskorkeakoulu) komentajakapteeni Tuomas Vilhelm HELLSTEN (Pääesikunta) komentajakapteeni Esa Mikael NUMMILA (Pääesikunta) komentajakapteeni Mika Markus SALIN (Merivoimien esikunta) komentajakapteeni Erkki Mikael VAARALA (Pääesikunta) insinöörikomentajakapteeni Sami Olavi LESKINEN (Rannikkolaivasto) insinöörikomentajakapteeni Bernt Magnus ÅKESSON (Pääesikunta) kapteeni Arttu Johannes AHONEN (Karjalan lennosto) kapteeni Joonas Gabriel ASUNMAA (Pääesikunta) kapteeni Erik Sargon GOCKEL (Pääesikunta)
kapteeni John Artur Aleksander GRANDIN (Pääesikunta)
kapteeni Miika Kristian GRÉVE (Lapin lennosto) kapteeni Risto Mikko Johannes HAKKARAINEN(Karjalan prikaati) kapteeni Lasse Samuel HILCK (Porin prikaati) kapteeni Hannu Pekka HOKKANEN (Maanpuolustuskorkeakoulu) kapteeni Tommi Mikael KAUTTO (Pääesikunta) kapteeni Olle Oskari KESKITALO (Kaartin jääkärirykmentti) kapteeni Henrikki Pentti Johannes KOIVULANAHO (Karjalan prikaati) kapteeni Juho Erkki Tapio KORHONEN (Maavoimien esikunta) kapteeni Aarne Matti Juhani KOSKINEN (Porin prikaati) kapteeni Mikko Olavi KUJALA (Jääkäriprikaati) kapteeni Oula Aukusti Mikael KÄHKÖNEN (Maasotakoulu) kapteeni Niko Johannes KÄHÄRÄ (Lapin lennosto) kapteeni Heikki Juhani LAINELA (Järjestelmäkeskus) kapteeni Visa Henrik LAITINEN (Panssariprikaati) kapteeni Miikkael Sebastian LEHTOLA (Porin prikaati) kapteeni Nina Annika LESKINEN (Kaartin jääkärirykmentti) kapteeni Juha Kullervo LUMPPIO (Räjähdekeskus) kapteeni Nikke Tuomas LUUKKANEN (Satakunnan lennosto) kapteeni Henri Tapani MAATELA (Pääesikunta) kapteeni Martti Erik MANNER (Satakunnan lennosto) kapteeni Sampo Taavi Ilmari MARTIKAINEN (Lapin lennosto) kapteeni Niko Patrick Oskari MERILÄINEN (Maasotakoulu) kapteeni Maria Katariina MESSO (Panssariprikaati) kapteeni Joni-Santeri MÄKINEN (Maasotakoulu) kapteeni Tuomas Ville Hermanni NIEMELÄ (Pääesikunta) kapteeni Tero Matti Oskari NIEMI (Merivoimien esikunta) kapteeni Joni Mikael NORTH (Kaartin jääkärirykmentti) kapteeni Katri Saara PAANANEN (Satakunnan lennosto) kapteeni Jukka Tapani PAJULA (Jääkäriprikaati) kapteeni Mikko Petteri PENTTILÄ (Porin prikaati) kapteeni Jukka Tuomas PENTTINEN (Lapin lennosto) kapteeni Kristian Juhani PERTTUNEN (Maavoimien esikunta) kapteeni Antti Juhani PIKKARAINEN (Karjalan lennosto) kapteeni Johannes PINOMAA (Kaartin jääkärirykmentti) kapteeni Ari Lauri PITKÄNEN (Maavoimien esikunta) kapteeni Anna Maria PUOLAKKA-MARESCA (Maanpuolustuskorkeakoulu) kapteeni Onni Armas Johannes PYKÄLÄINEN (Satakunnan lennosto) kapteeni Tuomas Petteri RAPALA (Järjestelmäkeskus) kapteeni Niko Matias RAUTANEN (Ilmasotakoulu) kapteeni Kai Tuomo Tapani REIMAN (Ilmasotakoulu) kapteeni Henrik Johannes RÄISÄNEN (Karjalan prikaati) kapteeni Jenni Maija Maria SAALIMO (Maanpuolustuskorkeakoulu) kapteeni Pekka Juhani SAARI (Pääesikunta) kapteeni Jonne Mauno Helmeri SALMINEN (Panssariprikaati) kapteeni Marko Antti Ilmari SEPPÄNEN (Pääesikunta) kapteeni Juho Petteri Julius SILFVER (Satakunnan lennosto) kapteeni Kimmo Tapani SUTINEN (Karjalan prikaati) kapteeni Eero Sakari SYRJÄ (Karjalan prikaati) kapteeni Aki Tapani SÄKKINEN (Kainuun prikaati) kapteeni Antti Mika Olavi TIKKA (Maanpuolustuskorkeakoulu) kapteeni Toni Tapani TUHKANEN (Pääesikunta) kapteeni Tomi Antti Henrikki TYKKYLÄINEN (Maavoimien esikunta) kapteeni Jussi Oskari TÄHTINEN (Järjestelmäkeskus) kapteeni Eeropekka Johannes UUSIMÄKI (Maavoimien esikunta) kapteeni Anssi Valtteri VENÄLÄINEN (Puolustusvoimien logistiikkalaitos) kapteeni Erkka Nikolai VESANEN (Kainuun prikaati) kapteeni Eero Antero VIITANEN (Ilmavoimien esikunta) kapteeni Jussi-Petteri Johannes VILJANEN (Maasotakoulu) kapteeni Mikko Lauri Johannes VIRTANEN (Karjalan prikaati) kapteeni Veikko Pekka-Eemeli VÄHÄSÖYRINKI (Ilmasotakoulu) kapteeni Niko Juhani Eemeli VÄLIVAARA (Ilmavoimien esikunta) kapteeni Ville Kalervo VÄSTILÄ (Maanpuolustuskorkeakoulu) kapteeni Tanja Marja Anneli VÄYRYNEN (Kainuun prikaati) kapteeni Ville Ferdinand WEIJO (Satakunnan lennosto) insinöörikapteeni Jarno Tapio ALASAARI (Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus) insinöörikapteeni Sami Pekka EKMAN (Pääesikunta) insinöörikapteeni Tuukka Armas Toivo FORSSELL (Ilmavoimien esikunta) insinöörikapteeni Jussi-Pekka KOSKINEN (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksenesikunta) insinöörikapteeni Ville-Matti KUPARINEN (Puolustusvoimien tutkimuslaitos) kapteeniluutnantti Jussi Petteri AHOKAS (Merisotakoulu) kapteeniluutnantti Jarkko Petrus ALASTALO (Rannikkoprikaati) kapteeniluutnantti Patrik Oskar ARPIA (Merisotakoulu) kapteeniluutnantti Andreas Sören BERNER (Uudenmaan prikaati) kapteeniluutnantti Timo Ilmari HEMMI (Pääesikunta) kapteeniluutnantti Eemeli Ville Albert HUIKURI (Rannikkolaivasto) kapteeniluutnantti Harri Samuli HYTTINEN (Uudenmaan prikaati) kapteeniluutnantti Jani Keijo Olavi IISKOLA (Rannikkolaivasto) kapteeniluutnantti Teemu Tapani KALEVA (Merivoimien esikunta) kapteeniluutnantti Aarno Juhani KOLEHMAINEN (Rannikkolaivasto) kapteeniluutnantti Matti Juhani KOMI (Rannikkoprikaati) kapteeniluutnantti Janne Tapani PALOLA (Pääesikunta) kapteeniluutnantti Johannes Robert VAHTORANTA (Merivoimien esikunta) kapteeniluutnantti Jusa Petteri VÄISTÖ (Merisotakoulu) Insinöörikomentajakapteeniksi: insinöörikapteeniluutnantti Pekka Ilmari SEVOLA (Järjestelmäkeskus) insinöörikapteeniluutnantti Janne Petteri VAITTINEN (Järjestelmäkeskus) yliluutnantti Jarkko Sameli AALTONEN (Porin prikaati) yliluutnantti Topi Juhani Nestor HANNULA (Karjalan lennosto) yliluutnantti Juha Anton Kalevi SUOJÄRVI (Karjalan prikaati) yliluutnantti Mikko Ilari ELORANTA (Merisotakoulu) yliluutnantti Jarno Patrick HEINONEN (Rannikkolaivasto) yliluutnantti Jani Henry Olavi LEHTINEN (Merisotakoulu) yliluutnantti Teijo Kristian NURMIKUMPU (Kainuun prikaati) yliluutnantti Ari Juhani PAKARINEN (Kaartin jääkärirykmentti) yliluutnantti Jarno Olavi PÖNTINEN (Karjalan prikaati) yliluutnantti Thomas Benjamin SALMELAINEN (Merisotakoulu) yliluutnantti Marko Aulis UOTILA (Karjalan prikaati) yliluutnantti Alexandre SAJINOV (Merisotakoulu) yliluutnantti Markku Juhani HERD (Merivoimien esikunta) insinööriyliluutnantti Tomi Petri Juhani KAUPPINEN (3.Logistiikkarykmentti) insinööriyliluutnantti Ville Henrik Jooseppi KORHONEN (Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus) insinööriyliluutnantti Mika Markus KOVANEN (Järjestelmäkeskus) insinööriyliluutnantti Niilo Einari LAINE (2.Logistiikkarykmentti) insinööriyliluutnantti Ville Johannes LINTU (Karjalan prikaati) insinööriyliluutnantti Markus Kristian LÖFGREN (Lapin lennosto) insinööriyliluutnantti Sampsa Samuel MATTHEISZEN (Maasotakoulu) insinööriyliluutnantti Ville Petteri NENONEN (Maasotakoulu) insinööriyliluutnantti Ossi Rikhard NYMAN (Järjestelmäkeskus) insinööriyliluutnantti Tero Tapani OHTONEN (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta) insinööriyliluutnantti Outi Piia Pauliina RASANEN (Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus) lääkintäyliluutnantti Perttu Ilmari HIETALA (Sotilaslääketieteen keskus) lääkintäyliluutnantti Simo Petteri KOMULAINEN (Sotilaslääketieteen keskus) lääkintäyliluutnantti Jaakko Ilmari LEPOMÄKI (Sotilaslääketieteen keskus) musiikkiyliluutnantti Sauli Santeri SAARINEN (Panssariprikaati) insinöörikapteeniluutnantiksi: insinööriyliluutnantti Ville Rami Petteri KOTRO (Pääesikunta) Lääkintäkapteeniluutnantiksi: lääkintäyliluutnantti Rasmus Felix Waldemar OLANDER (Sotilaslääketieteen keskus) luutnantti Alfred Martin ANDERSSON (Karjalan prikaati) luutnantti Tomi Kristian AHLSTEN (Kainuun prikaati) luutnantti Tony Aleksi Oskari AHOLA (Porin prikaati) luutnantti Heikki Nikolai Hermanni Amadeus AHONEN (Karjalan prikaati) luutnantti Olli Juhani AUVINEN (Jääkäriprikaati) luutnantti Toni Sulo Olavi ELORANTA (Karjalan lennosto) luutnantti Olli Marko Tapio HARTIKAINEN (Uudenmaan prikaati) luutnantti Henrik Johannes HAUKKA (Karjalan lennosto) luutnantti Eetu Ville Aleksi HELANEN (Jääkäriprikaati) luutnantti Miika Tapio HIETANEN (Karjalan lennosto) luutnantti Niklas Mikael HIMMI (Maasotakoulu) luutnantti Topias Pekka Aleksi HUOTARI (Jääkäriprikaati) luutnantti Petrus Veikko Oskari HÄMÄLÄINEN (Karjalan prikaati) luutnantti Ilari Esko Vihtori KALLIONIEMI (Rannikkolaivasto) luutnantti Ville Sakari KASTINEN (Porin prikaati) luutnantti Arttu Edvard KEKÄLÄINEN (Karjalan prikaati) luutnantti Teemu Elmo Rainer KINNARI (Uudenmaan prikaati) luutnantti Lassi Tapani KUKKONEN(Porin prikaati) luutnantti Akseli Jeremias LAKANEN (Kainuun prikaati) luutnantti Jesse Johannes LAUKKANEN (Kainuun prikaati) luutnantti Arttu-Petteri Vilhelm LEHTONEN (Uudenmaan prikaati) luutnantti Aleksi Matias Antinpoika LEIMU (Rannikkoprikaati) luutnantti Jussi Aleksanteri LEINO (Rannikkolaivasto) luutnantti Otto Benjamin LEINONEN(Karjalan prikaati) luutnantti Emil Samuli LOHIKOSKI (Rannikkolaivasto) luutnantti Emil Jaakko Juhana LOIKKANEN (Rannikkolaivasto) luutnantti Harri Arttu Tapani LUUKKAINEN (Kainuun prikaati) luutnantti Teemu Anton MERIRINNE (Karjalan prikaati) luutnantti Janne Perttu Sakari MERTANEN (Panssariprikaati) luutnantti Veikko Olavi MOISIO (Rannikkolaivasto) luutnantti Veeti Valtteri MYLLÄRINEN (Kainuun prikaati) luutnantti Miikka Pekka Vihtori OJALA (Karjalan prikaati) luutnantti Tatu Perttu Tapio PAJARI (Karjalan prikaati) luutnantti Juho Petteri PARTIO (Kainuun prikaati) luutnantti Samu Waltteri PARVIAINEN (Kainuun prikaati) luutnantti Lassi Juhani PIETILÄ (Porin prikaati) luutnantti Aki-Petteri PIIPARINEN (Kainuun prikaati) luutnantti Markus Juhani PIKKARAINEN (Maasotakoulu) luutnantti Aapo Johannes PÖNTINEN (Jääkäriprikaati) luutnantti Cilla Karoliina RAUTARINTA (Rannikkolaivasto) luutnantti Sami Petteri RAUTÉN (Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus) luutnantti Esa Tuomo Olavi ROMPPANEN (Maasotakoulu) luutnantti Julius Johan ROSENDAHL (Porin prikaati) luutnantti Ilkka Juhani SAINIO (Panssariprikaati) luutnantti Janne Sakari SALONEN (Karjalan prikaati) luutnantti Jere Santeri SARÉN (Uudenmaan prikaati) luutnantti Antto Valentin SAVINAINEN (Karjalan prikaati) luutnantti Antti Pekka SCHRODERUS (Panssariprikaati) luutnantti Tommi Verneri SILVENNOINEN (Rannikkolaivasto) luutnantti Olli Aukusti TASKINEN (Jääkäriprikaati) luutnantti Roni Pauli Aleksi TASKINEN (Lapin lennosto) luutnantti Valtteri Juhani VAINIONPÄÄ (Lapin lennosto) Insinööriyliluutnantiksi: insinööriluutnantti Ville Aleksi AUTIO (Järjestelmäkeskus) insinööriluutnantti Henri Johannes HELIN (Jääkäriprikaati) insinööriluutnantti Jari-Pekka KARTTUNEN (Merivoimien esikunta) insinööriluutnantti Verneri Kalle Tapani KUUSELA (Rannikkolaivasto) insinööriluutnantti Arttu Valtteri MANKINEN (Panssariprikaati) insinööriluutnantti Tommi Antero MÄHÖNEN (Satakunnan lennosto) insinööriluutnantti Tuomas Tapani PUKKILA (Karjalan prikaati) insinööriluutnantti Tuomas Mikael SIIKAMÄKI (Pääesikunta) vänrikki Miika Joonas NISKANEN (Sotilaslääketieteen keskus) vääpeli Antti Johannes KANNINEN (3.Logistiikkarykmentti) ylikersantti Ville Tapio KARI (Rannikkolaivasto) vänrikki Juuso Johannes KOKKONEN (Karjalan lennosto) ylikersantti Siimon Kari Juhani KORTTEENNIEMI (Pääesikunta) vääpeli Anssi Juho Kristian MONONEN (3.Logistiikkarykmentti) ylikersantti Iitu Lea Inkeri MÄKI-LOHILUOMA (Satakunnan lennosto) vänrikki Markus Kristian PALOMÄKI (Ilmasotakoulu) ylikersantti Vili Oskari PILTTI (Rannikkolaivasto) vääpeli Ville-Petteri PÄTTINIEMI (Satakunnan lennosto) ylivääpeli Jussi Sakari SARANIEMI (Lapin lennosto) pursimies Lauri Petteri VANHANEN (Rannikkolaivasto) vääpeli Ilkka Sakari VIRKKUNEN (Panssariprikaati) ylivääpeli Aki Petteri TEGELBERG (Ilmavoimien esikunta) Seuraavat puolustushallinnossa palvelevat henkilöt ylennetään reservissä: majuri Arto Heikki TOIVANEN (Pääesikunta) kapteeni Tomi Henry Juhani MERTANEN (Pääesikunta) kapteeni Aki Juhani RAUNIONIEMI (Ilmavoimien esikunta) kapteeni Mika Petteri MUNNE (Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikunta) kapteeni Janne Olavi AALTO (Puolustusvoimien tutkimuslaitos) kapteeni Olli Päiviö RUUTU (Puolustusministeriö) yliluutnantti Jaakko Aleksis LATIKKA (Pääesikunta) yliluutnantti Teemu Petteri AHOLA (Ilmavoimien esikunta) yliluutnantti Tomi Mikael VILJANEN (Ilmavoimien esikunta) yliluutnantti Matti Kustaa KAJALA (Puolustusvoimien tutkimuslaitos) yliluutnantti Ville Juhani NIEMINEN (Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus) yliluutnantti Pekka William APPELQVIST (Puolustusministeriö) yliluutnantti Tommi Johan TUOMINEN (Porin prikaati) yliluutnantti Toni Eero LAIHO (Järjestelmäkeskus) luutnantti Aleksi Juho Matias HÄRKÖNEN (Pääesikunta) luutnantti Tatu Aleksi KEMILÄINEN (Pääesikunta) luutnantti Jukka Tapani KUUSELA (Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus) luutnantti Jouni Juhani Urhonpoika SAIKKONEN (Puolustusvoimien johtamisjärjestelmäkeskus) luutnantti Harri Tapani MALM (1.Logistiikkarykmentti) luutnantti Markus Hermann KUORTTI-PETTERSSON (Rannikkoprikaati) luutnantti Joni Antero AITTAKARI (Maavoimien esikunta) luutnantti Timo Jaakko Juhani MIKKOLA (Jääkäriprikaati) luutnantti Ilkka Juhani NÄSI (Jääkäriprikaati) luutnantti Juhani Erno Ilmari MÄNNISTÖ (Panssariprikaati) luutnantti Jouni Pekka Johannes ITÄVALO (Porin prikaati) luutnantti Jani Matias LEPPÄNEN (Porin prikaati) luutnantti Mikko Heikki LIIMATAINEN (Porin prikaati) vänrikki Markus Kalevi KORPELA (Pääesikunta) vänrikki Tommi Juhani KOKKO (Järjestelmäkeskus) vänrikki Markos Sebastian MÖLSÄ (Sotilaslääketieteen keskus) vänrikki Mathias Alexander KÖHLER (Sotilaslääketieteen keskus) vänrikki Minna Maarit HALLENBERG (Merivoimien esikunta) vänrikki Miikka Tapio KAARTO (Merivoimien esikunta) vänrikki Juho Lauri Ilmari TIAINEN (Ilmasotakoulu) vänrikki Simo Pekka Santeri KOIVUNEN (Ilmasotakoulu) vänrikki Jasper Joona Julius VILMI (Jääkäriprikaati) vänrikki Miikka Lauri Juhana VAUHKONEN (Kaartin jääkärirykmentti) vänrikki Mikael Heikki Aukusti ALANEN (Jääkäriprikaati) vänrikki Joni Julius ALAPALOSAARI (Jääkäriprikaati) vänrikki Roope Antero KUHAKOSKI (Kaartin jääkärirykmentti) vänrikki Markus Juho Eemeli LAMBACKA (Kaartin jääkärirykmentti) Luutnantiksi (Merivoimat): aliluutnantti Dan Sebastian HOLMSTRÖM (Pääesikunta) aliluutnantti Joonas Petteri HERRALA (Kaartin jääkärirykmentti) kersantti Juha Petteri HÄMÄLÄINEN (Karjalan lennosto).