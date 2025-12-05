Oppositioedustajat olisivat halunneet, että apteekkilainsäädäntö lähetetään vielä perustuslakivaliokuntaan.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa suoritettiin tänään poikkeuksellinen äänestys. Se koski sitä, pitääkö apteekkilainsäädäntö lähettää vielä perustuslakivaliokuntaan vai ei. Asiaa kommentoineiden oppositioedustajien mukaan perustuslaillisia ongelmia sisältäviä kysymyksiä ei ole tapana viedä läpi äänestyksen kautta.

Opposition edustajat olisivat halunneet vielä arvioituttaa perustuslaillisia yksityiskohtia perustuslakivaliokunnassa. He kuitenkin hävisivät hallituspuolueiden edustajille äänestyksessä 8–9. Siten lainsäädäntöä ei lähetetä enää perustuslakivaliokuntaan.

– Jos on epäselvyyttä perustuslainmukaisuudesta, se (esitys) pitää laittaa perustuslakivaliokuntaan, perusteli SDP:n kansanedustaja Aki Lindén toimittajille eduskunnassa.

Lindén sanoi ymmärtäneensä, ettei vastaavaa äänestystä olisi käytännössä käyty koskaan.

"Oliko kiire syynä?"

Keskustalainen varajäsen Markku Siponen sanoi, että oli harmillista, että asiassa edetään perustuslakiin liittyvistä oppositioedustajien huolista piittaamatta.

– Hieman mietityttää, oliko tässä nimenomaan kiire ja budjettiaikataulut varsinaisia syitä, koska nehän eivät saisi tähän asiaan vaikuttaa.