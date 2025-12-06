Katso koko lista reservin upseerien ylennyksistä
Tasavallan presidentti on myöntänyt itsenäisyyspäivänä ylennyksiä.Tomi Natri/All Over Press Julkaistu 13 minuuttia sitten
Tasavallan presidentti Alexander Stubb on itsenäisyyspäivänä ylentänyt yhteensä 944 reservin upseeria ja erikoisupseeria. MTV Uutiset julkaisee koko listan ylennyksistä sellaisenaan.
Everstiluutnantiksi ylennettiin yksi, majuriksi 41, komentajakapteeniksi yksi, lääkintämajuriksi yksi, insinöörimajuriksi yksi, kapteeniksi 121, kapteeniluutnantiksi kuusi, insinöörikapteeniksi yksi, lääkintäkapteeniksi kolme, yliluutnantiksi 234, merivoimien yliluutnantiksi 28, lääkintäyliluutnantiksi kuusi, insinööriyliluutnantiksi yksi, luutnantiksi 432, merivoimien luutnantiksi 63, lääkintäluutnantiksi kolme ja vänrikiksi yksi henkilö.
Reservin upseerien ylennykset
Everstiluutnantiksi:
TUISKU Mika Ilmari Jyväskylä
Majuriksi:
AALTONEN Niko Kristian Turku
ALA-LAURILA Juha Petteri Helsinki
ESKELINEN Risto Sakari Pyhtää
HALINEN Mikko Sakari Espoo
HALLENBERG Tuomas Veikko Helsinki
HAMARA Antti Petteri Hämeenlinna
HASSI Harri Heikki Jon Tuusula
JOKILA Jukka Tapio Helsinki
JUVANKOSKI Jani Tuomas Tapani Kouvola
KANGAS Mikko Tapio Hamina
KARVONEN Juha Veikko Tapani Kotka
KAVEKARI Janne Sakari Pirkkala
KIISKINEN Ville Antti Henrik Pirkkala
KOLEHMAINEN Ville Sakari Sotkamo
LANKINEN Tiina Maria Lappeenranta
LEHTINIEMI Pasi Olavi Espoo
LEHTONEN Anssi Erkki Tapio Kouvola
LOKKA Seppo Tapio Mikkeli
LUOMA Ilkka Kristian Oulu
MAKKONEN Jukka Tapio Antero Helsinki
PEKKALA Jarmo Kalevi Rovaniemi
PELTOLA Harri Matti Puolanka
PENNANEN Jussi Ensio Helsinki
PERHOVAARA Jaakko Antero Kajaani
PORA Heikki Ilmari Helsinki
PUNNALA Riina Marjatta Helsinki
RANTALA Riku Samuli Helsinki
REIMARI Janne Tapio Lahti
REPONEN Vesa Pekka Lappeenranta
RISTILUOMA Juha Matti Kurikka
SAARINEN Mika-Petteri Hattula
SAAVINEN Jyrki Sakari Oulu
SAGULIN Marko Petteri Kangasala
SIITONEN Juho Samuli Liperi
SYRJÄLÄINEN Janne Olavi Mikkeli
VIITIKKO Hannu Mika Olavi Lappeenranta
WIROLA Lauri Aarne Johannes Kangasala
VÄÄNÄNEN Hannu Juhani Savonlinna
ARVONEN Henri Johannes Turku
SEPPÄLÄ Petri Tapani Kouvola
LEPPÄHARJU Timo Matti Petteri Jyväskylä
AHERVUO Erko Veli-Pekka Espoo
AHONEN Ville Veikko Valtteri Kiuruvesi
AINALI Matti Sakari Enontekiö
AITTAKUMPU Jani Matti Eemil Oulu
ALHOMÄKI Kristian Miika Juhani Joensuu
ANTTILA Juho-Pekka Valtteri Espoo
ANTTILA Tuomas Mikko Tapani Kotka
ANTTONEN Joonas Juho Matias Jyväskylä
ARVILA Jukka Antero Jyväskylä
BILDO Mikko Kari Olavi Ilmajoki
BJÖRN Mikko Kalevi Hollola
EHRUKAINEN Nikke Petteri Joensuu
EKROOS Hans Christian Joensuu
ERKINHEIMO Jaakko Markus Lahti
ERKKILÄ Jyri Lassi Johannes Akaa
FALLSTRÖM Sirpa Hanna Elina Tuusula
HAAVIKKO Lauri Markus Tampere
HAKALA Juha Antero Seinäjoki
HARJUHAHTO Janne Tapani Tuusula
HARJUNPÄÄ Jussi Nestori Seinäjoki
HEIKKINEN Lauri Sakari Jyväskylä
HONKANEN Jouni Antero Tampere
HOTTI Mika Juha Olavi Hamina
HUHTAMÄKI Tapio Markus Naantali
HUURRENIEMI Juho Veikko Mikael Hämeenlinna
HÄIKIÖ Mikko Tapio Rovaniemi
HÄYRYNEN Juho Kalevi Lahti
IKOLA Matti Juhani Lempäälä
IMPINEN Timo Tapio Helsinki
ISOTALUS Timo Hannu Mikael Tampere
JAAKKOLA Henri Matias Jyväskylä
JATKOLA Mika Juhani Helsinki
JOKIOINEN Esa Antti Turku
JÄMSÉN Teppo Johannes Pihtipudas
JÄRVENPÄÄ Pekka Antero Jyväskylä
JÄRVINEN Petri Ville Vantaa
KALTIO Kalervo Antero Suomussalmi
KANGAS Jukka Jalmari Espoo
KARPANSALO Jussi Jaakko Aleksi Helsinki
KARPPINEN Marko Johannes Vantaa
KARTTUNEN Markus Tapani Oulu
KASKI Maiju Noora Eveliina Kotka
KELAMO Miika Juha Kristian Nurmijärvi
KINNUNEN Pasi Johannes Jyväskylä
KONTINEN Jukka Tapani Hamina
KONTTANIEMI Juhamatti Ylitornio
KOPPANEN Matti Johannes Akaa
KOSONEN Jaakko Johannes Jyväskylä
KOSONEN Timo Petteri Turku
KUNTTU Jarno Juhani Lappeenranta
KUOPPALA Ville Väinö Vaasa
KÖNGÄS Matti Johannes Espoo
LAHDENPERÄ Kimmo Antero Oulu
LAINE Marko Toivo Tapio Iisalmi
LIIMATAINEN Markus Veikko Ensio Helsinki
LINDBLOM John Christian Waldemar Rusko
LINTUNEN Jouni Oskari Johannes Kouvola
LOUHIMIES Aku Urban Helsinki
LUOSTARINEN Väinö Esko Einari Kuopio
LÖSÖNEN Jani Juhani Kuopio
MAARNI Martti Lauri Oskari Vantaa
MATIKAINEN Jari Johannes Jyväskylä
METSÄPELTO Teemu Petteri Kerava
MIETTINEN Tero Petteri Oulu
MÄKELÄ Anssi Jaakko Tapio Ilmajoki
MÄKI-LATVALA Petri Mikael Ylöjärvi
MÄKINEN Niko Mikael Seinäjoki
MÄKINEN Tero Petteri Tampere
MÄÄTTÄ Petri Sakari Lahti
MÖRSKY Timo Kalevi Hämeenlinna
NIEMI Petri Eero Olavi Lempäälä
NIKANDER Sami Antero Pirkkala
NIUKKANEN Jan Petteri Jyväskylä
NYKÄNEN Vesa Petri Juhani Hollola
OIKARINEN Harri Pekka Helsinki
PAANANEN Antti Tapani Tuusula
PAKARINEN Timo Pentti Ilmari Nurmijärvi
PASSINEN Mikko Tapio Kerava
PEKONEN Samu Kari Äänekoski
PEUKUNEN Juha-Pekka Tapio Helsinki
PIETIKÄINEN Ilkka Kalervo Leppävirta
PIETILÄ Antti Robert Mikael Espoo
PIISPA Perttu Veli Olavi Vantaa
PIISPANEN Ville Erkki Juhani Seinäjoki
PLATAN Peter Juhani Espoo
PULLIAINEN Joonas Juhana Nikolai Helsinki
PURANEN Heikki Einari Jyväskylä
PÄNKÄLÄINEN Mika Petteri Jyväskylä
REKOLA Olli Max Johannes Helsinki
RIIHIMÄKI Matti Rainer Lappeenranta
RIIPINEN Toni Juhani Vantaa
RUOTSALAINEN Jani Veikko Antero Helsinki
RUOTSALAINEN Tuomo Olavi Kuopio
SALMINEN Aki Pasi Tapani Lempäälä
SEGERSVÄRD Olli Petteri Porvoo
SORRI Juho Sakari Benjamin Kangasala
SUIHKONEN Lassi Jalmari Mikkeli
SUVILEHTO Jyry Sampsa Juhani Espoo
SÄTILÄ Joni Henrik Kauniainen
SÖDERHOLM Antti-Ilari Erik Helsinki
TALONEN Juho Aleksi Helsinki
TALVITIE Ilkka Kustaa Helsinki
TIHILÄ Markku Johannes Helsinki
TIKKALA Mikko Pertti Matias Tampere
TURUNEN Annukka Helmi Tuulia Tampere
VAINIO-KAILA Mari Annikki Rauma
VESTERINEN Ville-Veikko Aleksi Porvoo
VILAMO Lauri Sakari Helsinki
VILHUNEN Pasi Juhani Petäjävesi
VIRTALA Mika Matti Kalevi Rauma
VIRTANEN Tomi Petteri Jyväskylä
VUORILEHTO Veli-Pekka Juhani Vantaa
YLIVAARA Matti Yrjö Viljami Tampere
ÄÄRYNEN Esa Pekka Helsinki
FRESENIUS Eetu Artturi Turku
HUSA Martti Johannes Helmer Helsinki
KORHONEN Miko Kalle Alarik Espoo
TAKALA Tuomas Mikael Nousiainen
VIRTANEN Juha-Pekka Vantaa
RIIHIAHO Leo Markus Riihimäki
HIETANEN Harri Johannes Helsinki
KONTULA Timo Artturi Jyväskylä
POHJANPAJU Sanna-Maria Kontiolahti
AALTONEN Antti Tapani Tampere
AARNIO Katariina Emilia Espoo
AATSINKI Ari Juhani Helsinki
AHOKAS Matti Juhani Helsinki
AHONEN Jesse Juhani Pornainen
AIKIO Samuli Herman Eemeli Helsinki
AILISTO Jussi Mauri Kauniainen
AITTOKOSKI Heikki Mikael Espoo
BJÖRKBERG Jerry Joel Anton Rovaniemi
BLOMGREN Else Karin Veronica Helsinki
EEROLA Timo Risto Tapani Janakkala
EKLUND Mikael Rasmus Ensio Turku
EKSYMÄ Riku Matias Helsinki
ENGSTRÖM Vesa Juhani Kristian Vihti
ERKKILÄ Olli Elias Henrikki Helsinki
ESKELINEN Iiro Mikael Helsinki
GRÖNROOS Petrus Daniel Hyvinkää
HARHALA Samppa Oskari Valkeakoski
HAUTALA Elina Essi Katriina Ilmajoki
HAUTALA Tuomas Antti Mikael Kauhajoki
HAVIA Jussi Akseli Vantaa
HEIKKINEN Janne Mikael Espoo
HEIKKINEN Saana Anniina Rovaniemi
HEIKKINEN Tomi Eetu Tapani Mikkeli
HELLMAN Pinja Beretta Porvoo
HETEMÄKI Lauri Kustaa Helsinki
HINTIKAINEN Jari Heikki Juhani Lahti
HIUKKA Tommi Kari Sebastian Hollola
HONKALA Jaakko Kasperi Hämeenlinna
HONKANEN Kai Johan Antero Tampere
HUHTALA Heikki Simo Antero Mikkeli
HUOTARI Mikko Tapani Espoo
HUOTARI Niklas Paavali Helsinki
HUSGAFVEL Erik Jalmar Helsinki
HUTTU Vesa Mikko Äänekoski
HUTTUNEN Janne Mikael Espoo
HYTÖNEN Jaakko Antero Kittilä
HÄMÄLÄINEN Matti Mikael Espoo
HÄNNINEN Juha Petteri Espoo
HÖLTTÄ Ville Pietari Tampere
INKALA Tuomas Ilmari Kotka
ISO-AHOLA Jani Oskari Mänttä-Vilppula
JAAKOHUHTA Jukka Pekka Ulvila
JOHANSEN Jani Petteri Rovaniemi
JOKINEN Henri Kalevi Lahti
JORMAKKA Reetu Ville Oskari Helsinki
JUHOLA Tomi Kristian Rusko
JURVA Jussi Petteri Ilmajoki
JUSSILA Pauli Eino Aukusti Vantaa
JUUSELA Tommi Heikki Taneli Helsinki
JÄMSÄ Erkki Antero Ylöjärvi
JÄÄSKELÄINEN Timo Tuomas Oulu
KAITANIEMI Jan Sakarias Naantali
KAJASILTA Riku Juhani Tampere
KARAS Jaakko Tapani Espoo
KARIOJA Mikko Matias Espoo
KARSIKKO Jari Juhani Kuusamo
KATARA Markus Mikael Espoo
KERE Eero Hermanni Helsinki
KESKINEN Juha Ville Tampere
KETTUNEN Jaakko Antero Iisalmi
KINNUNEN Jari Tapio Joensuu
KIRJONEN Aleksi Juhani Espoo
KOHVAKKA Riku Petteri Vantaa
KOIVU Jaakko Juhana Tampere
KOIVUVAARA Janne Matti Johannes Jyväskylä
KOLKKA Jari Kristian Espoo
KONNUNAHO Jukka Petteri Rovaniemi
KORPI Ville Hermanni Kaarina
KOSKIMIES Jani Markus Kotka
KOSKINEN Jani Toivo Markus Vihti
KOTRO Antti Petteri Hämeenlinna
KOUVONEN Tomi Eemeli Petäjävesi
KULHUA Jussi Ilmari Helsinki
KUNTSI Valtteri Tuomas Hyvinkää
KUOPPAMAA Olavi Oiva Johannes Seinäjoki
KUUSI Matti Antero Hämeenlinna
KUUSIJÄRVI Marko Tapio Vantaa
KUUSISTO Lasse Ville Oulu
KYNSILEHTO Anne Susanna Oulu
KÄMÄRÄINEN Mika Petri Espoo
KÄRKI Juha Petteri Sebastian Vantaa
KÄRKKÄINEN Risto Juhani Jyväskylä
LAHTI Matti Pauli Ilmari Muurame
LAINE Juha Kalervo Helsinki
LAINE Kari Timi Artturi Kotka
LAINE Lauri Petteri Kaarina
LAPINNIEMI Riku Matti Rovaniemi
LAPPI Leevi Joonatan Helsinki
LAPPI Teemu Mikael Kempele
LATVAKOSKI Mika Sakari Rovaniemi
LEHTO Jarkko Mikael Ylöjärvi
LEHTONEN Janne Tapio Turku
LEHTONEN Joona Teri Tapio Järvenpää
LEINONEN Antti Tapani Hämeenlinna
LEINONEN Pentti Veli Tapani Muonio
LINDBERG Mikko Antti Johannes Aura
LINDHOLM Jani Juhani Tuusula
LINDROOS Mika Olavi Kirkkonummi
LITMANEN Marko Juhani Jyväskylä
LOPONEN Janne Sakari Vihti
LOUHIVAARA Janne Aleksi Helsinki
LÄNKINEN Ilkka Antero Rovaniemi
MAALAHTI Juho Lauri Hermanni Helsinki
MAGD Noora Ahmed Abdelsamad Espoo
MARILA Teemu Johannes Pori
MARTAMA Janne Markus Salo
MATTILA Marko Juhani Espoo
METSÄHONKALA Jere Petteri Helsinki
MIIKKULAINEN Lauri Juhani Helsinki
MOISIO Aarni Tauno Olavi Salla
MUHONEN Olli Hannu Juhana Tampere
MURSULA Jarmo Matti Seinäjoki
MYLLÄRI Mikko Petri Olavi Ulkomaat
MÄENPÄÄ Markku Samuel Oulu
MÄKELÄ Jussi Tapani Helsinki
MÄKI-JYLLILÄ Masa Mikael Kurikka
MÄLKIÄ Petri Tapani Hyvinkää
MÄSSELI Eemeli Eetu Santeri Tampere
MÄÄTTÄ Tomas Antero Porvoo
NEULANIEMI Jani Christian Vaasa
NIEMELÄ Rami Tapani Lohja
NIEMELÄ Ville Petteri Helsinki
NIEMELÄINEN Johannes Arhippa Iitti
NIIRANEN Petri Juhani Kuopio
NISSINEN Ilkka Kristian Oulu
NUOTIO Timo Tauno Tapio Laihia
NÄSI Miika Matti Samuel Hollola
OHTONEN Roope Otto Jalmari Helsinki
OIKARAINEN Jouko Juhani Vaasa
OJALA Mika-Matti Olavi Pori
PAANANEN Joni Petteri Espoo
PAANANEN Kari Antero Kuopio
PAASONEN Anssi Aaro Johannes Mäntyharju
PAJU Harri Tauno Petteri Nokia
PAKKANEN Kauri Esko Kalevi Hamina
PALDANIUS Mikko Tapio Siilinjärvi
PALIN Petri Johannes Raasepori
PALOMÄKI Olli-Pekka Paimio
PALORANTA Matias Artturi Kokkola
PANTSAR Antti Erkka Tapio Tampere
PARKKINEN Aki Heikki Tapani Savonlinna
PARKKINEN Jarno Ilmari Jyväskylä
PASANEN Jyri Mikael Jyväskylä
PASSI Henri Oskari Helsinki
PELLOTSALO Janne Sakari Jyväskylä
PENNOLA Joni Petteri Kirkkonummi
PERÄLÄ Pekka Heikki Johannes Turku
PIIPPONEN Iiro Olavi Hämeenlinna
PIIRAINEN Keijo Olavi Orimattila
PITKÄAHO Paavo Pekka Oulu
PITKÄNEN Petri Juhani Pornainen
POLLARI Ville-Matias Raisio
PUOLIMATKA Tuomas Heikki Tampere
PUUSTINEN Otto Samuli Espoo
PYYKKÖ Seppo Ilmari Kangasala
RANTALA Juho Iisakki Kouvola
RANTAPELKONEN Antti Kalevi Lohja
RAUTIO Tuomas Juhani Vantaa
RINNE Yrjö Mikael Helsinki
RISSANEN Janne Sakari Akaa
RUUSKA Timo Tapani Jyväskylä
RYÖKÄS Anssi Seppo Kalervo Kaarina
RÄMÄNEN Juuso Roope Petteri Jyväskylä
SAARELA Niko Petteri Ulvila
SAARINEN Jari-Pekka Olavi Heinola
SAARINEN Jouni Tapani Espoo
SALMINEN Matti Juha Pekka Orivesi
SALO Henry Jaakko Mikael Hämeenlinna
SALO Mikko-Pekka Samuli Lieksa
SALONEN Teemu Petteri Helsinki
SARKKINEN Ante Johannes Kokkola
SARKONEN Jari Tapio Ylöjärvi
SAUVOLA Jaakko Petteri Helsinki
SEPPÄLÄ Jussi Taavetti Kauniainen
SEPPÄNEN Pauli Yrjö Antero Liminka
SEPÄNLEHMUS Toni-Matti Oskari Hämeenlinna
SIHVO BARRANCO Elias Jyväskylä
SIMULA Antti Mikael Säkylä
SIPARI Sampo Toivo Johannes Vantaa
SIRVIÖ Perttu Johannes Iisalmi
SIVONEN Jussi Kasperi Tampere
SOIKKELI Aki Lari Tapani Helsinki
STIGZELIUS Markus Klas Espoo
SUONVIERI Tapio Kalervo Kauhajoki
SUURNÄKKI Petri Matti Tapani Järvenpää
SÖDERLUND Ville Valtteri Vantaa
TAAVITSAINEN Mikko Olavi Kotka
TAKALOKASTARI Petri Juhani Helsinki
TENKANEN Tommi Markku Mikael Vantaa
TIILIKAINEN Matti Juhani Jyväskylä
TIKKANEN Vesa Kalervo Hyvinkää
TOLONEN Risto Tapani Helsinki
TOSSAVAINEN Leo Kullervo Savukoski
TOUHONEN Jani Kalevi Vantaa
TUONONEN Petri Tapio Kuopio
TUPAMÄKI Jukka Antero Tampere
TURKU Perttu Ilmari Helsinki
TÖRMÄ Markus Mikael Axel Kirkkonummi
TÖRRÖNEN Heikki Kalevi Joensuu
ULFVES Jari Matias Laukaa
URKKO Aki Antero Kangasala
VAINIONPÄÄ Jarno Johannes Alavus
VALKEASUO Tuukka Kalervo Kirkkonummi
VARTIALA Juho-Kalle Ylöjärvi
VATANEN Nicolas Mikael Sakari Hämeenlinna
VEIJOLA Teemu Tapani Jyväskylä
WENDELIUS Topi Petteri Nurmijärvi
VEPSÄLÄINEN Janne Juhani Heinävesi
WESTERSTRÅHLE Lars Mikael Rantasalmi
WIECZOREK Jarke Mikael Kurikka
VIIRU Tero Tapani Kajaani
VIITALA Ville Henrik Kasimir Helsinki
VIREKUNNAS Heikki Matti Elias Tampere
VIRKKUNEN Juha Olavi Tampere
VOUTILAINEN Jari-Petteri Iitti
VÄÄNÄNEN Juho Aleksi Rovaniemi
YLÖNEN Ian Sebastian Helsinki
ANDERSSON Jani Erik Siuntio
BLANCO SEQUEIROS José Alberto Rovaniemi
BORODAVKIN Jan Patrik Helsinki
BRORS Robert Acke Vilhelm Helsinki
HOLMBERG Kenneth Rasmus Kirkkonummi
HÄGGMAN Jere Juhani Porvoo
JAATINEN Mikko Valtteri Espoo
KARANEN Roy Peter Sebastian Helsinki
KARONEN Jarkko Pekka Vihti
KOSKENNIEMI Okko Antero Helsinki
KYLÄ-LIUHALA Sonny Petteri Helsinki
MÄKINEN Ville Antero Helsinki
NIEMINEN Jussi Antti Johannes Helsinki
NILSSON Carl Anton Rythwold Helsinki
PENTTINEN Sebastian Johannes Kaarina
PUOLIMATKA Mika Erkki Juhani Kirkkonummi
RAJALA Mikko Tapani Helsinki
REHNSTRÖM Karl Henrik Mikael Helsinki
RONGAS Juho Petteri Miehikkälä
SALMENPOHJA Markku Juhana Lohja
TAMMINEN Juho Aleksi Espoo
TOIVARI Maunu Filip Turku
TOLVANEN Tuomas Taneli Tapani Vantaa
TULIVIRTA Karoliina Sole Juulia Vantaa
UKKOLA Antti Veli Oskari Helsinki
VAINIO Mikael Matias Espoo
Insinööriyliluutnantiksi:
KEISALA Markus Antero Tampere
HOVI Riku Petteri Kirkkonummi
VIITANEN Risto Seppo Lohja
WIKLUND Carl Christoffer Helsinki
AARNIO Arttu Juhani Jyväskylä
AHONEN Santeri Mikko Tapani Helsinki
AILA Olli-Matti Jaakko Lapua
AIRAKSINEN Veera Sofia Vantaa
AISALA Heikki Juhani Espoo
AITTO-OJA Joona Henrik Vantaa
ALANEN Sami Hannu Sebastian Hyvinkää
ALATALO Timo Juhani Tampere
ANTTILA Eero Eric Helsinki
ANTTOORA Jaakko Jooseppi Hannunpoika Jyväskylä
ARVIDSSON Peter Aleksander Naantali
ASIKAINEN Antti Eero Kalevi Puumala
ASPEGREN Janne Pietari Helsinki
AUVINEN Ere Eero Tapio Jyväskylä
BECKLIN Carl Jesse Tuusula
BERG Jaakko Eemeli Rovaniemi
BISTER Kristian Petteri Forssa
BRANDER Hanno Erik Helsinki
COPELAND Olli Matias Helsinki
EKSTRÖM Eerik Eero Anton Jyväskylä
ELMACI Sami Benjamin Lempäälä
ELO Teemu Raimo Antero Helsinki
ENBUSKA Markus Olavi Rovaniemi
ENGBLOM Veeti Akseli Kerava
ERKKILÄ Jukka Niilo Olavi Oulu
EROLA Onni Aleksanteri Järvenpää
ERONEN Kimmo Juhani Nokia
ESKELINEN Antti-Pekka Nurmijärvi
ESKOLA Antti Ilmari Tampere
ESKOLA Janne Juha Tapio Helsinki
FAGERHOLM Mikko Martin Vantaa
FINNILÄ Siiri Maria Pauliina Tuusula
FINNILÄ Tommi Jaakko Jalmari Espoo
FLINCK Pekka Elias Porvoo
FREDRIKSSON Arttu Evert Joensuu
GALE Johannes Sebastian Morgan Helsinki
GRÖNFORS Andreas Arto Aleksanteri Kuopio
GUSTAFSSON Albert Juhani Porvoo
HAAPANEN Arttu Erkki Antero Hämeenkyrö
HAATAINEN Olli Tapani Rauma
HAKALA Valtteri Mikael Tampere
HAKANEN Samuli Erik Tampere
HAKANEN Tino Juhani Espoo
HALMINEN Ville Olavi Jyväskylä
HALONEN Antti Kalle Helsinki
HANNULA Juuso Aukusti Turku
HARMAALA Ossi Antero Tampere
HARMANEN Rasmus Repenpoika Turku
HARTIKAINEN Noora Aino Inkeri Tampere
HAUKKALA Jaakko Heikki Iisakki Kauhava
HAVERINEN Petteri Joonatan Espoo
HEIKKINEN Atte Eemeli Jyväskylä
HEIKKONEN Tuomas Aarre Liminka
HEINO Timo Esa Aleksi Petäjävesi
HEINONEN Juha Markus Tampere
HELIN Esa-Pekka Jalmari Lahti
HELLÄ Kaisa Helena Kuopio
HILLIAHO Kimmo Tapio Nurmijärvi
HILTUNEN Petri Jaakko Santeri Heinola
HINTIKKA Joose Lauri Jeremias Oulu
HOKKANEN Joona Tapio Helsinki
HOLAPPA Antti Pekka Laihia
HOLOPAINEN Henni Maria Helsinki
HOLOPAINEN Miika Johannes Nurmijärvi
HONGISTO Markus Tapio Seinäjoki
HONKONEN Ukkopekka Jyväskylä
HOVISILTA Joni Tapani Kerava
HYRYLÄINEN Heidi Christina Helsinki
HYTTINEN Timo Antero Kuopio
HYTÖNEN Aleksi Petteri Kivijärvi
HYVÄRINEN Valtti Simon Benjamin Helsinki
HÄKKINEN Teemu Otto Elias Tampere
HÄMÄLÄINEN Tommi Matti Samuli Tampere
HÄNNINEN Janne Joonas Joroinen
HÄNNINEN Leo Ville Iivari Tampere
HÖRKKÖ Petri Kalervo Turku
IFEMENI Marita Johanna Vantaa
IGNATIUS Ilmo Matti Tapani Espoo
IHALAINEN Aaron Johannes Helsinki
IIRE Aku Veikko Artturi Turku
IIVANAINEN Joonas Aleksanteri Helsinki
ILMONEN Topias Tuomo Kristian Helsinki
IMMONEN Joonas Jasu Petteri Helsinki
ISOKANGAS Markku Juhani Oulu
ISOVIITA Antti-Jussi Mikael Tampere
JAAKKOLA Lauri Hermanni Timonpoika Espoo
JAATINEN Joel Niilo Oskari Oulu
JOKELA Joona Olavi Kristian Lappeenranta
JOKINEN Samuli Antero Tampere
JOKIVARTIO Joonas Kimmo Seinäjoki
JOUKAS Janne Oskari Espoo
JULKU Jukka Taneli Vantaa
JUNTUNEN Aaro Sampsa Kasperi Ilmajoki
JUNTUNEN Joonas Veikko Antero Tampere
JUSSILA Jussi Hannu Tapani Kankaanpää
JUSSLIN Kimi Mikael Hyvinkää
JUURA Joonas Juhani Espoo
JÄPPINEN Teemu Tuomas Valtteri Pietarsaari
JÄRVELÄ Tuomas Matti Oskari Vantaa
JÄÄSKELÄINEN Matti Johannes Valkeakoski
KAAKINEN Otto Topias Muurame
KAAKKO Touko Julius Kangasala
KAARAKAINEN Esa Sampsa Petteri Tampere
KAARILA Oskari Aleksander Helsinki
KAASALAINEN Aleksi Kustaa Pornainen
KALLIO Matias Emil Tampere
KALLIO Matti Jalmari Joensuu
KALLIOLA Janne Juhani Espoo
KANANEN Mitja Samuli Turku
KANKANEN Aaro Jalmari Mänttä-Vilppula
KANTOLA Noora Jasmina Utsjoki
KAPERI Janne Martti Savonlinna
KARHUNEN Olli-Matti Juhani Espoo
KARI Paavo Emil Aleksanteri Espoo
KARINIEMI Pauli Pekka Helsinki
KARJALAINEN Timo-Juhani Helsinki
KARJALAINEN Veikko Tapani Nurmijärvi
KARPPANEN Jussi Petteri Juva
KARPPANEN Oskari Jari Tuukka Tampere
KARTTUNEN Harri Markus Imatra
KARTTUNEN Mikko Oskari Tampere
KASURINEN Miko Herman Oulu
KATAIKKO Tuomas Juho Matias Espoo
KATAINEN Juho Antti Eemeli Nurmijärvi
KATAJISTO Tommi Petteri Kouvola
KAUHANEN Tuukka Eino Juho Helsinki
KAUKORANTA Kimmo Torsti Robert Joensuu
KAUNISTO Saku Eetu Mikael Turku
KAUTTONEN Lassi Pekka Helsinki
KEINÄNEN Hanna Pihlaja Lahti
KERÄNEN Miika Joonatan Tampere
KETTULA Akseli Antti Johannes Jyväskylä
KIISKINEN Ilpo Petteri Helsinki
KINNUNEN Heikki Viljami Puumala
KINNUNEN Jesse Henrik Helsinki
KINNUNEN Joona Aleksi Joensuu
KINNUNEN Valtteri Erkki Matias Joensuu
KJELLBERG Tuukka Oula Viljami Helsinki
KLEMETTILÄ Lauri Vilho Akseli Oulu
KNUUTTILA Markus Juhani Espoo
KOISTINEN Eljas Heikki Kirkkonummi
KOIVULA Jeppe Kalervo Helsinki
KOIVUNIEMI Samuel Tapani Tammela
KOKKI Tero Juhani Joensuu
KOKKONEN Kimmo Tapani Lieto
KOLEHMAINEN Johannes Jussi Oskari Tampere
KOLKKA Beda Tor Erik Helsinki
KOLUNSARKA Tapio Juhani Tampere
KOMULAINEN Toni Mikael Oulu
KONTTINEN Juuso Sakari Espoo
KORHONEN Iiro Eemil Ilmari Tampere
KORHONEN Mika Timo Tapio Kuopio
KORHONEN Ville Matias Varkaus
KOSKELA Antton Joel Hermanni Turku
KOSKIMO Janne Juhana Vantaa
KOSOLA Ville Veijo Porvoo
KOSONEN Eetu Martti Petter Liperi
KOSONEN Iina Johanna Turku
KOSONEN Jussi-Pekka Lempäälä
KOTKAJUURI Jimi Jarmo Espoo
KOUSA Joonas Onni Juhani Espoo
KOVANEN Juho Arttu Kalervo Tampere
KRAPF Lauri Michael Turku
KUIVALAINEN Jyri Mikael Joensuu
KUIVASAARI Sami Olavi Tampere
KUKKURAINEN Axel Tatu Petteri Helsinki
KUPIAINEN Lassi Nuutti Juhana Jyväskylä
KUUSELA Markku Arvo Mikael Rovaniemi
KUUSELA Teemu Jussi Asikkala
KYRKKÖ Kosti Vihtori Pälkäne
KYTÖLÄ Janne Tapani Pirkkala
KÄLVÄLÄ Henri Anton Helsinki
KÄMÄRÄINEN Ville Pekka Juhani Joensuu
KÄRKKÄINEN Toni Kristian Vantaa
KÄRNÄ Juho Eemeli Kuudes-Veikka Rovaniemi
KÄÄRIÄINEN Jere Fredrik Heinola
KÄÄRIÄINEN Sami Martin Kerava
LAAKKONEN Tommi Sakari Helsinki
LAANINEN Jarmo Juhani Helsinki
LAANTI Lauri Kristian Helsinki
LAGERSTRÖM Tuomo Samuli Helsinki
LAHTINEN Miki Antero Mikael Helsinki
LAHTINEN Veikka Viljami Espoo
LALLI Joonas Mikael Jyväskylä
LAMMI Juho Johannes Seinäjoki
LAPPALAINEN Jaakko Olli Juhani Oulu
LAPPI Niko Valtteri Hollola
LAUHDE Joe Kristian Espoo
LAUKAS Santeri Hugo Kalervo Kuopio
LAURILA Jari Pekka Kirkkonummi
LEHTIMÄKI Janne Mikael Helsinki
LEHTINEN Timo Olli Antero Kauniainen
LEHTINEN-SVAHN Tuomas Timo Asser Turku
LEHTINEVA Ville Jaakko Tampere
LEHTINIEMI Joni Vilho Helsinki
LEHTO Teemu Santeri Paimio
LEHTONEN Eero Matias Ulkomaat
LEHTONEN Niko Olavi Vantaa
LEHTONEN Severi Jaakko Helsinki
LEPPÄKOSKI Kari Antero Forssa
LESKINEN Antti Johannes Helsinki
LESKINEN Joonas Santeri Kuopio
LEVEELAHTI Hanna Juulia Helsinki
LIESEGANG Marko Tapani Kristian Lieto
LILJA Mikko Antero Seinäjoki
LUMME Juho Antton Taipalsaari
LUUKKONEN Jaakko Aukusti Oulu
MALINEN Olli Oskari Helsinki
MALM Markus Vilhelm Helsinki
MAMIA Harri Jaakko Tapani Liminka
MARJAVA Ilkka Sakari Turku
MARKKANEN Olli Heikki Elias Kuopio
MARTIKAINEN Aleksi Johannes Turku
MARTIKAINEN Arsi Ahti Tampere
MARTIMO Matti Kalevi Kemi
MATTILA Jaro Kari Valtteri Vantaa
MAUNO Veikko Mikael Helsinki
MEHTÄNEN Tommi Kalevi Tampere
MELANEN Niilo Valtteri Tampere
MERIVIRTA Joona Aleksi Riihimäki
MIKKOLA Jari Kasperi Vantaa
MIKOLA Jessika Mikaela Tampere
MOISALA Jesperi Onni Juhani Jyväskylä
MORÉN Nestori Hugo Harald Helsinki
MURTOVAARA Vesa-Pekka Kalervo Helsinki
MUSTONEN Mika Sakari Orimattila
MYLLYOJA Otso Roland Tampere
MÄKELÄ Moona Rosa Matilda Espoo
MÄKI Kimmo Erkki Tapani Raasepori
MÄKI-KUHNA Juuso Jalmari Helsinki
MÄNNISTÖ Toni Petteri Tampere
MÄNTYPURO Lauri Antti Oskari Vantaa
NIEMI Juhana Taisto Samuel Hämeenlinna
NIEMI Michael Andrew Jyväskylä
NIEMINEN Antti-Juho Ilmari Espoo
NIINISTÖ Markus Juhani Turku
NIIRANEN Miika Johannes Tampere
NIIRANEN Valtteri Matti Tapani Tampere
NISKANEN Lauri Kaarlo Antero Oulu
NISSILÄ Antto Raafael Oulu
NISSILÄ Juha Raafael Varkaus
NUMMILA Sami Emil Waldemar Turku
NURKKALA Jaakko Olavi Rovaniemi
NURMINEN Joona Pekka Einari Tampere
NYLUND Sami Michael Tuusula
NÄSMAN Tero Janne Juhani Riihimäki
OIJENNUS Mika Antero Seinäjoki
OJALA Alf Axel Anselm Turku
OJAVUO Oskari Joonatan Helsinki
OLLIKKA Leo Mikael Helsinki
OLLILA Jonatan Matias Rovaniemi
PAAVOLA Aku Alfred Tampere
PAAVOLA Artturi Elmeri Mikanpoika Tampere
PAJUNEN Asko Ilmari Myrskylä
PALJAKKA Santeri Aksel Espoo
PALOHEIMO Aku Antero Espoo
PANTSAR Mikko Juhani Rovaniemi
PANULA Petri Mikael Helsinki
PAPINOJA Joona Samuli Espoo
PARKKINEN Tero Mikael Tuusula
PASANEN Henri Mikael Rovaniemi
PASMA Tuomas Fredrik Vieremä
PASULA Jani Juhani Rovaniemi
PEKONEN Tuomas Petteri Espoo
PELLIKKA Johan Eerik Lempäälä
PELTOLA Hanna Eveliina Helsinki
PELTOLA Teemu Tapani Oulu
PELTONEN Niko Petteri Tampere
PELTONIEMI Antti Petteri Espoo
PERTTULA Sanni Annika Tampere
PESONEN Mika Tapani Joensuu
PIETILÄINEN Matti Ensio Siilinjärvi
PIHLAVA Tuomas Henrik Johannes Tampere
PIIRAINEN Jerry Alex Helsinki
PIISINEN Mikko Juha Jalmari Järvenpää
PIIVEK Joni Henrik Vantaa
PITKONEN Toni Tapio Osvald Hattula
PITKÄNEN Jiro Eliel Espoo
PITKÄNEN Joni Henrik Helsinki
PITKÄNEN Veeti Antero Porvoo
POHJOLA Tuukka Tapani Helsinki
PORKKALA Juho Matti Seinäjoki
POUTTU Otso Ilmari Hämeenlinna
PUHAKKA Laura Adele Antonia Inari
PULKKINEN Matti Jaakko Juhani Jyväskylä
PUURA Pietu Vesa Heikki Helsinki
PUUSKA Samir Petteri Sipoo
PYKÄLÄ-AHO Antti Santeri Tampere
PÄÄKKÖ Niko Matias Nivala
PÖRSTI Markus Veli Samuli Siilinjärvi
RAJALA Juhana Markku Petteri Ylöjärvi
RAJANIEMI Antti Jorma Tapani Tampere
RAJANSUO Jarkko Juhani Aleksi Hausjärvi
RANNIKKO Jere Juhani Pornainen
RANTA Jukka Eemeli Kalervo Oulu
RANTANEN Olli Juhani Tampere
RANUA Jere Joona Rovaniemi
RASEHORN Kristian Emil Akaa
RAUHALA Tuomas Maunu Riihimäki
RAUTAVAARA Joonas Markku Oskari Lahti
RAUTIAINEN Janne Kristian Kuopio
RAUTIAINEN Teemu Juho Mikael Jyväskylä
REIJONEN Eetu Jaakko Juhani Espoo
REIVONEN Tomi Juhani Tampere
REPO Riku Matti Samuel Kempele
RITALA Jarmo Petri Tapani Helsinki
ROIKO-JOKELA Tapio Henrikki
ROMPPAINEN Henna Maria Amanda Kangasala
RONKAINEN Joona Veikka Juhani Tampere
ROPPONEN Lauri Taneli Jyväskylä
ROUTILA Jussi Ukko Eemeli Naantali
RUOTSALAINEN Henri Matias Lapinlahti
RUPONEN Lauri Antero Tampere
RUUSILA Juho Joel Eemeli Helsinki
RÄMÖ Lasse Sakari Helsinki
RÄNKMAN Esa Kustaa Sastamala
RÖNTY Teemu Heikki Topias Helsinki
SAARELA Arttu Reima Juhani Riihimäki
SAARINEN Kalle Matias Artturi Tampere
SAARIO Hanna Tuulikki Salo
SAHLSTEDT Maria Emilia Lempäälä
SAINMAA Rasmus Petteri Tampere
SALMELA Veera Maria Kemijärvi
SALO Antti Johannes Raasepori
SALO Kristian Samuel Espoo
SALOKANGAS Juho Axel Helsinki
SALONEN Henri Tapio Tampere
SANMARK Johan Christoffer Samuel Helsinki
SARIOLA Karolus Samuel Helsinki
SAUKONOJA Timo Tapani Kustaa Jyväskylä
SCHADRIN Matti Nikolai Nokia
SEPPÄNEN Kalle Paavali Rovaniemi
SEPPÄNEN Topi Viljami Tampere
SHIBUTANI John Takeshi Espoo
SIEKKINEN Matti Mikael Helsinki
SIEVÄNEN Oona Annikki Helsinki
SIHVOLA Veera Karoliina Pori
SIIDOROW Mikael Nikodemus Espoo
SILLANPÄÄ Antti Juhani Seinäjoki
SILLMAN Eero Petteri Helsinki
SILTANEN Antti Markus Lahti
SIPILÄ Alpo Isak Juhani Helsinki
SIPILÄ Tatu Oskari Kauniainen
SIVULA Jukka Santeri Tampere
SJÖBLOM Jan Kaarlo Richard Helsinki
SJÖBLOM Joonas Anssi Samuli Helsinki
SOHLBERG Oliver Toivonpoika Helsinki
SORSA Henri Aukusti Espoo
STRANDER Timo Tapani Turku
SUOMALAINEN Santeri Johannes Imatra
SUROKIVI Olli Antti Aatos Helsinki
SUURKUUKKA Aki Petri Johannes Lappeenranta
SYRJÄSALO Mika Jalmari Turku
SYVÄNEN Sami Walter Turku
SÄLLYLÄ Hannu Taneli Helsinki
TAARNA Miio Jouni Ilmari Helsinki
TAAVITSAINEN Mika Kalevi Kerava
TAKKUNEN Mikko Olavi Lahti
TALSTA Juho Jalo Tapio Helsinki
TAMMINEN Jussi Olli Espoo
TAPANINAHO Johannes Samuel Oulu
TARJASALO Niko Petteri Helsinki
TAUMALA Lasse Matias Helsinki
TENHUNEN Jarkko Kaarlo Tapio Hollola
TIMOHARJU Sami Samuel Tampere
TIMONEN Mikko Jouko Juhani Espoo
TOIVA Waltter Venneri Tampere
TOIVANEN Joonas Mitro Olavi Askola
TOIVO Harry Kristian Parkano
TOLVANEN Matias Valtteri Kontiolahti
TOUKOLA Tiitus Esko Tampere
TUKEVA Hannes Vertti Hermanni Lappeenranta
TUKIA Jukka Pekka Olavi Helsinki
TUKIAINEN Mika Olavi Tampere
TULIARA Jaan Emil Helsinki
TUOMAINEN Timo Vilho Juhani Askola
TUOMALA Timo-Pekka Matias Helsinki
TURTO Eero Ilmari Tampere
TURUNEN Tuomas Aarre Ilmari Kerava
TURVANEN Tuulia Eveliina Kalajoki
TÄHKÄNEN Henri Joel Petteri Turku
UTRIAINEN Matti Johannes Joensuu
UUSITALO Kari Kalle Fredrik Forssa
VAINIOKANGAS Riku Petteri Kouvola
VAINIOMÄKI Lauri Markus Hämeenlinna
VAISMAA Kari Tapani Isokyrö
VALENTINE Henri Ilkka Mikael Helsinki
VALTAVIRTA Aleksanteri Eemil Tuusula
VARTIAINEN Esa Pekka Salla
VARTIAMÄKI Teemu Henrik Sipoo
VESALA Eemil Esaias Rovaniemi
VESAVUORI Arttu Eemeli Juhani Vaasa
VESIKKALA Mikko Juhani Helsinki
VIHIKANGAS Mika Matias Kangasala
VIITA Juuso Johannes Kerava
VIITALA Eero-Matias Kristian Tampere
VIITASALO Eero Toivo Johannes Rovaniemi
VIITIKKO Iiro Valtteri Helsinki
VILÉN Lars Åke Rafael Helsinki
VILJANEN Jesse Mikael Nurmijärvi
VIRTAALA Juuso Matias Turku
VIRTANEN Timo Ilmari Rovaniemi
WITICK Casimir Gustav Jyväskylä
VITIE Olli Juhani Helsinki
VÄISÄNEN Niko Elmeri Kuusamo
YLI-SUOMU Sebastian Jaakko Espoo
YLÄ-RAUTIO Jani Juhani Kärkölä
ZITTING Antti Johannes Helsinki
ÅMINNE Rasmus Henrik Uno Helsinki
AAKKULA Immo Ville Olavi Raasepori
AALTONEN Matias Aleksanteri Espoo
BLOMQVIST Peter Kristian Espoo
BYGGMÄSTAR Robert Klas Valdemar Helsinki
FAGERSTRÖM Fredrik Jörgen Nurmijärvi
GRÖNHOLM Tommi Mikael Inkoo
GUSTAFSSON Per-Emil Dick Junior Tampere
HAAPALA Eeli Onni Iisakki Helsinki
HAKALA Joel Kaarle Johannes Espoo
HARA Ilkka Tapani Helsinki
HEIKKILÄ Arttur Daniel Johannes Helsinki
HEIKKILÄ Mikko Juhani Helsinki
HELLSTRÖM Markus August Helsinki
HERMAS August Tapani Kirkkonummi
HIRSIMÄKI Jyri Urho Joel Naantali
HIRVOLA Taneli Aleksanteri Espoo
HYVÄRINEN Jaakko Juhani Salo
HÄMEKOSKI Peik Oiva Eemil Helsinki
IGNATIUS Kaarlo Mikael Sebastian Helsinki
ISSAKAINEN Juuso Markus Henrikki Vantaa
ITÄAHO Teemu Eemeli Kirkkonummi
KERÄNEN Roope Matias Vantaa
KESÄLÄ Ville Kustaa Turku
KIVINEN Antti Mikael Vihti
KUKKO Alexander Johan Kaarina
KULLBERG Rasmus Mikael Kirkkonummi
LAIHO Leevi Petteri Helsinki
LAMPIO Ilkka Ville Helsinki
LINDROOS Jan Markus Mäntsälä
MAKKONEN Jesse Matias Tapani Helsinki
MANNSTRÖM David Alexander Helsinki
MARTISKAINEN Tero Tapio Helsinki
MUSTONEN Onni Oliver Espoo
MÄKELÄ Tiitus Alex Joonatan Pori
NOPONEN Miska Herman Helsinki
NORDSTRÖM Henri Matias Helsinki
OVASKA Kristo Ilari Ramunda
PAJULA Juha Tapio Tampere
PALANDER Aapo Ensio Rafael Espoo
PARKKOLA Joni-Petteri Espoo
PIIPPONEN Jonatan Aulis Juhani Turku
REHN Jonathan Vilhelm Helsinki
RUOSTEENOJA Juha Tuomas Helsinki
SALIN Milo Aleksi Helsinki
SANDELIN Matias Wilhelm Turku
SELIN Aino Marja Wilhelmiina Tampere
SIIVONEN Samuli Viljam Turku
SILTANEN Nico Sakari Espoo
SUOVANEN Piko Aleksander Raisio
TAPPER Aleksis Asseri Helsinki
TUOMOLA Kalle Petteri Orimattila
UITTI Juho Jaakko Helsinki
WENTO Wille Waltteri Helsinki
VITIKAINEN Jarkko Antero Kouvola
VUORI Verner Ivar Helsinki
VÄKEVÄINEN Aaro Ilmari Helsinki
VÄÄTÄNEN Saku Eero Ilmari Porvoo
ÅKERBERG Robin Lennart Helsinki
RAATESALMI Oliver Reijonpoika Espoo
SOICH Filip Kristo Helsinki
SYDÄNMAANLAKKA Nina Maria Emilia Kouvola.