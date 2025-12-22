Hintojen lasku johtuu hakijamäärien kasvusta vuodelle 2026.
Passien hinnat alenevat hakutavasta riippuen 7–9 euroa ja henkilökorttien 6–8 euroa. Asiasta tiedottaa sisäministeriö.
Vuonna 2026 passin hinta on 48 euroa henkilökohtaisesti vireille laitettuna ja 42 euroa sähköisen asioinnin kautta.
Henkilökortti taas maksaa 59 euroa tai 53 euroa sähköisen asioinnin kautta.
Jos henkilökortin hankkii samaan aikaan passin kanssa, sen hinta on henkilökohtaisesti vireille laitettuna 51 euroa.
Sisäministeriön tiedotteen mukaan hintojen lasku johtuu hakijamäärien kasvusta vuodelle 2026.
Vuonna 2025 passi on maksanut 55 euroa ja 51 euroa sähköisellä hakemuksella. Henkilökortti on puolestaan maksanut 65 euroa ja 61 euroa sähköisellä hakemuksella.