Professori varoittaa: Entistä suurempi osa hoivaa tarvitsevia vanhuksia yksinkertaisesti jätetään heitteille

MTV Uutiset kertoi viime viikolla, että Attendo on aloittamassa mittavia muutosneuvotteluja, joiden tarkoituksena on vähentää henkilöstön määrää.

Tämä siis tilanteessa, jossa ikääntyneiden palveluntarve on kovassa kasvussa ja tarve hoivapaikoille on mittava.

"Omaishoito ja omaisten väsymys ja taakka lisääntyvät"

– Hoivakoteihin ovat tälläkin hetkellä päässeet vain erittäin huonokuntoiset vanhukset, ja kotonaan asuu kotihoidon tai omaishoidon turvin muistisairaita vanhuksia, jotka eivät tiedä missä ovat, mikä päivä on, ja joista iso osa on vaipoissa ja täysin vuoteenomana.

– Ainoa mikä lisääntyy, on omaishoito ja omaisten väsymys ja taakka. Tämä korostuu nyt entistä vahvemmin: tuoreen THL:n raportin mukaan kotihoitoakin saavien ikääntyvien määrä on vähentynyt vaikka ikääntyvien määrä kasvaa voimakkaasti. Ilman puolisoa ja tai tai lapsia olevat vanhukset, joita suurissa ikäluokissa on lisääntyvissä määrin, he jäävät kokonaan heitteille.